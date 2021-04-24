Курс доллара сначала побил исторический рекорд, а теперь откатился на три месяца назад. Почему так происходит и чего ждать дальше?

Источник материала: Onliner

Доллар за последние две недели продемонстрировал все чудеса прыгучести: сначала побил августовский рекорд, а затем откатился к трехмесячному минимуму. У белорусов горький опыт девальваций вшит в подкорку, поэтому при любом колебании валют люди начинают волноваться и делать пробежки к обменнику. Доллар растет, потому что рубли напечатали? А упал не потому ли, что Нацбанк тратит золотовалютные запасы на поддержание курса? Эксперт отвечает на злободневные вопросы.

ЗВР снова тратят на поддержание курса?

— Хотя еще недавно Нацбанк полноценно «вливался» в рынок, тратя сотни миллионов долларов на поддержку курса рубля, сейчас это стало гораздо более редкой практикой, — говорит экономический эксперт BEROC Лев Львовский*. — Нельзя утверждать наверняка, но похоже, что недавно Нацбанк все-таки провел небольшую «интервенцию», что можно предположить по объему торгов, который был выше обычного. Когда анонсировались санкции против России, регулятор боялся, что белорусский рубль упадет вслед за российским, как это обычно происходит. Но российский рубль не упал, и в результате мы получили даже небольшое укрепление белорусского рубля. Хотя у нас пока не острая фаза кризиса, но проблемы не решаются. Если не возникнет нового кризиса и Россия не даст новых кредитов, то даже в таком случае к концу года ЗВР могут снизиться до критической отметки.





Прибавка в 2—3 копейки за день — это серьезно?

— За последние полгода курс рубля по отношению к доллару менялся в пределах около 10 копеек — это всего лишь 4%. Так что это не долгосрочный тренд, а привычные колебания в рамках временного коридора. Они зависят от того, сколько рублей и долларов принесли на рынок люди и предприятия. Последние полгода физлица являются чистыми покупателями валюты (валюты покупают больше, чем сдают), а вот юрлица — по-разному, иногда они платят налоги и переводят выручку в рубли. Когда бизнес продает доллар — тот дешевеет, и наоборот. Так что если курс меняется на 2 копейки — это вообще ничего не значит. А вот если за день курс прибавил более 5% или ежедневно набирает по несколько процентов, то я уверен: каждый белорус распознает «такие неладные движения».





Что еще влияет на курсы валют в стране?

— На удивление на курс особо не повлияли ни передвижение России на границе с Украиной, ни заявления Байдена. Но в этом есть и заслуга Нацбанка, который жесточайше зажимает рублевую ликвидность. Власти боятся, что если не зажать рублевую ликвидность, то эти деньги утекут на валютный рынок. Ранее предполагалось, что эта мера временная, но сейчас стало ясно: все затянулось. Ликвидность зажимают ограничением выдачи кредитов. И хотя на сайте Нацбанка написано, что ставка рефинансирования — это ставка, под которую банки могут брать деньги у Нацбанка, с сентября она фактически таковой не является. Банкам не дают то количество денег, которое им требуется. Теперь для них устраивается аукцион, где можно приобрести очень ограниченный объем рублей.





Сегодня доллар упал, а что будет через месяц?

— Все зависит от того, будут ли санкции по отношению к России и Беларуси, и если да, то насколько болезненные. Санкции, которые сейчас объявили США, в первом приближении, как мне кажется, едва ли серьезно повлияют на выручку Беларуси от нефтяной отрасли. В то же время новые санкции могут сделать белорусские компании токсичными для европейских и евразийских партнеров. Еще одним важным фактором, от которого многое зависит, является наш экспорт, который в первом квартале 2021 года стал расти и во многом помог предотвратить кризис. Если рост экспорта продолжится, мы будем получать много валютной выручки, а рубль будет укрепляться. Если прибыль предприятий будет падать, за ней последует и курс рубля. Так что никаких долгосрочных прогнозов сделать пока не удастся, здесь слишком много неизвестных.

* Лев Львовский — доктор экономических наук, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC.