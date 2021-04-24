Сбросил 22 кг за 100 дней. История Руслана, который устроил для себя необычный эксперимент

Источник материала: Tut.by

38-летний Руслан Карпович из Молодечно работает в сфере продаж, воспитывает троих детей. В этом году устроил для себя необычный 100-дневный марафон, который помог ему сбросить 22 кг без подсчета калорий и наладить другие сферы жизни. Рассказываем про этот эксперимент.



Фото: из личного архива

«В 38 лет чувствовал себя на 50»

11 января 2021 года Руслан в весе 92 кг при росте 178 см объявил себе войну: решил на 100 дней изменить питание (и при этом не считать калории), делать ежедневные зарядки, ходить по четным дням в бассейн и устраивать челленджи в виде планки, отжиманий.

— К 38 годам я эмоционально и физически чувствовал себя на 50. В первую очередь это связываю с лишним весом. Когда смотришься в зеркало каждый день, не замечаешь, что становишься толще, старше. Но когда вдумываешься, оказывается, что купил рубашку 52 размера (и то в ней пуговицы просятся наружу), хоть раньше у тебя был 50-ый, при наклоне для завязывания шнурков уже потеешь.

Худеть Руслан пытался и до этого. В 2011 году, например, за полгода благодаря прогулкам до работы с 100 кг похудел до 80 кг. Была успешная попытка сбросить и в 2018 году.



Фото: из личного архива

— Но вся время я допускал одну и ту же ошибку: при достижении результата мотивация испарялась. Вес снова набирался. Выбрал 100 дней для нового эксперимента неслучайно. Когда раньше бросал курить, увидел форум, где советовали бросать не навсегда, а начинать со 100 дней — потому что слово «навсегда» немного настораживающее.

Из чего состоял эксперимент Руслана

Руслан выбрал новый для себя подход к изменению физической формы. Главным принципом своей «стодневки» сделал неукоснительное выполнение плана как в питании, так и в тренировках, никаких поблажек. Однажды даже, чтобы все успеть, делал планку прямо на заправке, когда возвращался из командировки.

Вот какие изменения Руслан внес в свою жизнь на 100 дней.

Питание. Исключил из рациона все продукты, которые содержат в своем составе муку и сахар. В черном списке оказался и фастфуд, продукты с трансжирами, колбасы. В меню было много овощей — перец, помидоры, огурцы, морковь, патиссоны, петрушка; фрукты — лимон, мандарин, банан; яйца, творог, кефир, крупы. В качестве эксперимента отказался на этот период от употребления мяса, но его, в отличие от мучного и сахара, в меню планирует вернуть.

— Принципиально не считал калории. А вот состав продуктов смотрел. Очень удивился, что в составе диетических хлебцев есть пшеничная мука, а практически в каждом соевом соусе — добавленный сахар. Сам стал готовить, жена этому тоже рада, — поясняет Руслан.



Фото: из личного архива

Напитки. Отказался от алкоголя и пива по пятницам. Перестал пить газировки — только чистую воду, чашку кофе утром и чай в обед.

— Появляется легкое чувство голода — выпиваю стакан воды. Если голод проходит — понимаю, что это была жажда. Если нет, то ем.

Тренировки. В этом вопросе все было четко по времени и под счет. Утром обязательно зарядка, по вечерам четных дней — 1,5 км в бассейне, нечетных — домашние тренировки с собственным весом. Дополнительно разные челленжди: первый месяц — по 60 отжиманий в день, второй — по 4 минуты планки в день, третий — комбинированный. Утро выходных дней начиналось с пеших прогулок умеренным темпом — 8−10 км.

Духовное. Полностью отказался от использования ненормативной лексики, зависание в интернете заменил книгами.

Чем все закончилось?

Перед стартом своей «стодневки» Руслан сделал замеры: вес 92 кг, объем грудной клетки — 103 см, талии — 105 см. Итог эксперимента — вес 70 кг, объем грудной клетки — 90 см, талия — 83 см. Размер одежды изменился с 52-ого на 44-ый.



Фото: из личного архива

— За первый месяц организм стал от лишнего отказываться очень быстро. Жир таял как снег. Самой сложной выдалась первая неделя. Из-за смены рациона питания, а в частности отказа от сладкого, сильно болела голова, были перепады настроения, трудно было сконцентрироваться. Энтузиазма по части физических нагрузок тоже сразу не наблюдалось. Но со временем втянулся, и даже появилось желание сделать рельеф, хотя раньше и мыслей таких не было. Самым «большим» местом на теле был живот. Он за 100 дней ушел, но растянутая кожа пока есть.

— Как думаете, результат сможете удержать?

— В этом раз речь не только про сброшенные килограммы. Я себя в 38 стал ощущать на 20, это меня бодрит круче, чем кофе. Ощущение, что перезагрузил организм: выровнялась работа ЖКТ, просыпаюсь без мешков под глазами, кожа очистилась, совсем по-другому работает память, засыпается легко и также просто просыпается по будильнику в 05.50. Плюс это неплохой пример для сына. Ему 16 и мы сейчас в одной весовой категории. Он после моего эксперимента тоже скачал различные приложения для занятий спортом.