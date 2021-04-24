Постоянная экономия и мышление неудачника — что еще мешает вам разбогатеть

Источник материала: ProBusiness

Быть бизнесменом или предпринимателем — сплошные риски. Можно все планировать и подсчитывать, но прогореть. Или все делать наобум — и «взлететь». Так в чем же дело? Собрали 5 полезных материалов про то, как правильно настроить свои мысли на успех и достижение целей.

Стать предпринимателем можно или нужно родиться с «бизнес-жилкой»? И какая польза государству от желания людей превратиться из «домашней собаки» в «успешного дворового пса»? На вопросы отвечают учредители Interim Business Association (США, Польша, Украина, Беларусь) Олег Афанасьев и Николай Иняхин.



Фото: treehouselife.com

Эксперты уверены: именно предприниматели придают любой экономике инновационный характер и являются движущей силой прогресса во всех аспектах жизни. Поэтому государство и социум должны холить и лелеять этих людей. А «разбудить» в себе предпринимателя поможет монетизация вашего таланта.

Вот как это сделать:

1. Определите свой талант. Важно понять, что вы умеете делать лучше остальных, ну, или хотя бы большинства.

2. Оцените востребованность вашего продукта/услуги.

3. Не прекращайте развиваться. Даже если вы считаете себя гением и воплощением своего ремесла, то без должного развития вы утратите умение, слившись с толпой «середнячков».

4. Закрепите свой навык. Изучите рынок и постарайтесь понять, в чем потребитель нуждается больше всего, что ему нравится, и прокачивайтесь в этом направлении. Все это нужно делать, разумеется, с оглядкой на свои способности.

5. Сосредоточьтесь на задачах. Чтобы ваш талант стал приносить прибыль, относиться к нему нужно как к работе.

6. Никогда не отступайте. Думайте не о том, что вы имеете сейчас, а о том, что в итоге получите. Будет нелегко, но когда вы увидите первые плоды своего труда, то изменится и отношение к ситуации.

7. Полюбите продажи. Если приглядеться внимательно, то можно увидеть, что собственники бизнесов 90% своего времени проводят в переговорах. Потому что именно коммуникации открывают перед ними множество новых возможностей. «Больше контактов — больше контрактов» — главный секрет успеха предпринимателя.

Больше полезных советов — в нашем материале .

Запустить бизнес — это еще цветочки. Удержать его на плаву в кризисные времена — вот это настоящий вызов не только для кошелька бизнесмена, но и его внутреннего состояния. Клинический психолог, нейропсихолог, финансовый коуч, автор проекта «Самопсихология» Яна Ветер рассказала, как проработать психологические причины финансовых проблем и поменять свои установки.



Фото с сайта unsplash.com

Выделяют две глобальные группы установок:

Первая — счастье не в деньгах, а в их количестве. Человек либо делает все, чтобы заработать как можно больше, либо, наоборот, опускает руки, потому что никак не может угнаться за деньгами

Человек либо делает все, чтобы заработать как можно больше, либо, наоборот, опускает руки, потому что никак не может угнаться за деньгами Вторая группа установок — счастлив не тот, кто имеет много денег, а тот, кому их хватает. Эта установка более гармоничная: человек понимает, что деньги — это не цель, а средство достижения цели, один из инструментов, с помощью которого можно улучшить качество жизни.

Большинство установок формируется в детстве, когда мы видим отношение родителей к деньгам. Эти воспоминания влияют на решения, которые вы принимаете, и вашу реакцию на возникающие проблемы.

Отношения с деньгами зависят и от вашего психотипа:

Сберегатели. Постоянно ищут скидки, акции, покупают только нужное. Экономят на качестве и уровне комфорта.

Постоянно ищут скидки, акции, покупают только нужное. Экономят на качестве и уровне комфорта. Растратчики. Не смотрят на цену: если хочется — покупают.

Не смотрят на цену: если хочется — покупают. Любители риска. Обожают новинки. Часто оказываются на финансовом дне, их жизнь — это сплошные взлеты и падения.

Обожают новинки. Часто оказываются на финансовом дне, их жизнь — это сплошные взлеты и падения. Стражи безопасности. Отличаются от «сберегателей» тем, что покупают только известное и понятное. Они готовы тратить деньги, но у них всегда должны быть сбережения на черный день.

Отличаются от «сберегателей» тем, что покупают только известное и понятное. Они готовы тратить деньги, но у них всегда должны быть сбережения на черный день. Пофигисты. Они вообще не беспокоятся о своем финансовом состоянии, так как их все устраивает.

Определяйте свой тип и читайте , как работать с установками, чтобы переключиться на мышление богатых.

Учредители Interim Business Association Олег Афанасьев и Николай Иняхин разобрали психологические причины богатства и бедности. С точки зрения экспертов, деньги — это энергия, которую отдает мир в обмен на поведение человека в социуме.



Фото: mensby.com

Если ваши продукты, услуги, знания или произведения искусства кому-то действительно необходимы, то однажды найдутся люди, которые захотят за это заплатить. Чтобы вас покупали, важны два качества:

Профессионализм. Это качество можно развить успешно и быстро, если заниматься тем, что по-настоящему нравится.

Это качество можно развить успешно и быстро, если заниматься тем, что по-настоящему нравится. Поведение. От того, как вы ведете себя с окружающими, зависит желание людей платить за ваш труд. Если вы неприятный в общении человек, то на большие суммы надеяться не стоит.

Если не поддерживать баланс качеств, человек будет одновременно притягивать и отталкивать денежные потоки, либо только отталкивать. Эксперты заявляют, что средства активнее прибывают в нашу жизнь, когда мы работаем над собой. Если человек останавливается в своем поиске чего-то нового — денежный поток останавливается вместе с ним.

Как управлять динамикой денежных потоков и богатеть, читайте в нашем материале .

Интернет открыл миру тонны информации. Вот только не установил фильтр полезности. В Сети полно нелепых идей о том, как стать богатым, вроде: сэкономь, пропустив свой ежедневный латте в Starbucks. «Но сэкономленные $ 5 в день не смогут превратиться в состояние, пока вы не поймете, что именно мешает вам разбогатеть», — уверен Грант Кардон, генеральный директор CardoneCapital , признанный эксперт в бизнесе и продажах, автор бестселлеров по версии The New York Times.



Промофото к фильму «Волк с Уолл-стрит». Фото с сайта kinopoisk.ru

Предприниматель делится «набитыми шишками» в своем блоге и дает советы, которые, по его мнению, помогут каждому заработать состояние. Чтобы стать миллионером, эксперт рекомендует:

1. Инвестировать в себя. Вкладывайте время, энергию и деньги в то, чтобы стать лучше.

2. Стремиться быть великим в том, что вы делаете. Не останавливайтесь на средней планке. Идите дальше. Будьте одержимы своим делом, именно это приведет вас к величию.

3. Создавать новые источники дохода. Не кидайтесь от одного к другому, развивайте разные направления в сфере бизнеса, которую хорошо знаете.

Но прежде, чем воспользоваться советами выше, определите, что мешает вам стать богатым. Топ-10 причин найдете по ссылке .

Без лидерских качеств в бизнесе делать нечего. Но и они могут давать сбой, особенно когда экономические условия жесткие, а уровень неопределенности максимально высок. О препятствиях на пути к успеху и способах их преодоления рассуждают Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business Association (США, Польша, Украина, Беларусь).



Кадр из фильма «Джокер». Фото с сайта kinopoisk.ru

По мнению экспертов, «виннером» или победителем способен стать каждый человек. Вот 7 советов для тренировки своего мышления:

1. Вам нужно постоянно учиться, учиться и еще раз учиться. Рассматривайте трудные задачи как возможности. Воспринимайте успех как процесс изучения нового, а не мгновенное достижение желаемого результата.

2. Не ругайте себя, если допустили ошибку. Просто считайте ее частью вашего роста. Старайтесь учиться на чужих ошибках.

3. Похвалите себя за попытки, старания и терпение. Цените упорный труд больше, чем талант.

4. Развивайте решимость и настойчивость. Эти качества полезны во всех областях жизни.

5. Признавайте неудачи. Открыто говорите, когда и где допустили ошибку и какие выводы сделали на будущее.

6. Делайте ставку на свои сильные стороны. Можно всю жизнь потратить на устранение недостатков, но пользы от этого будет меньше, чем от развития достоинств.

7. Ставьте четкие цели и разрабатывайте стратегии их достижения. Ум становится более острым, гибким и творческим, когда вы его тренируете. Когда перед вами стоит проблема, которая кажется слишком сложной, попытка решить ее сделает вас умнее.

Подробнее о том, какие преимущества дает «мышление победителя», читайте по ссылке .

Читайте также