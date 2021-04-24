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В Минске задержали журналистов, бравших интервью у бывшей политзаключенной

24.04.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На улице Балтийской задержали журналистов, сообщает ТГ-канал @vybory_smotri. Известно имя одной задержанной журналистки — Татьяна Бубликова из агентства БелаПАН. Ее завезли в "опорку" на улице Солнечной.


Татьяна Бубликова / mogilev.online

Журналисты пришли взять интервью у экс-политзаключенной Марии Сафоновой. Девушка на днях вышла на свободу. Она отбывала двухмесячный арест за то, что нарисовала краской бело-красно-белый флаг и написала "Жыве Беларусь", передает Еврорадио.
 
 
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На улице Балтийской задержали журналистов, сообщает ТГ-канал @vybory_smotri. Известно имя одной задержанной журналистки — Татьяна Бубликова из агентства БелаПАН. Ее...
 
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