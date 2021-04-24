Обновлен список пораженных стран, приезжающих в Литву с понедельника ждут перемены

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В пятницу в обновленном списке пораженных стран появилось изменение - регистрация на сайте НЦОЗ не раньше чем за 48 часов до прибытия (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).





пишет delfi.lt/ru, что изменятся правила изоляции для людей, которые каждый день возят детей в школу в другую страну, а также для работников Авиауправления СОГГ при МВД Литвы. В пятницу в уточненных правилах сказано,delfi.lt/ru, что изменятся правила изоляции для людей, которые каждый день возят детей в школу в другую страну, а также для работников Авиауправления СОГГ при МВД Литвы.





В обновленных правилах изоляции не осталось требования отменить изоляцию лиц, на которых распространяются исключения, только после получения доказывающих это документов. Остается требования в случае необходимости предъявить документы об исключениях проверяющим специалистам НЦОЗ и сотрудникам, которые проверяют, соблюдает ли человек изоляцию. Такой человек должен указать в анкете НЦОЗ, что на него распространяются действующие исключения.





По ныне действующим правилам, если человек приезжает из страны, после приезда из которой требуется изоляция, и изолируется с другими людьми, не выезжавшими за границу, эти люди все равно должны вместе с ним оставаться в изоляции. В таком случае изолироваться не надо лишь переболевшим или привитым двумя вакцинами людям.







