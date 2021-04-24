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Обновлен список пораженных стран, приезжающих в Литву с понедельника ждут перемены

24.04.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 26 апреля более жесткие условия изоляции ждут приезжающих в Литву с Сейшельских островов, а в отношении прибывших из Болгарии, Чехии, Иордании, Черногории, Косова и Ливана будут действовать обычные требования. Все приезжающие в Литву должны зарегистрироваться на сайте Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) не раньше, чем за 48 часов.


Фото: Lagaminas© DELFI 

В пятницу в обновленном списке пораженных стран появилось изменение - регистрация на сайте НЦОЗ не раньше чем за 48 часов до прибытия (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).

В пятницу в уточненных правилах сказано, пишет delfi.lt/ru, что изменятся правила изоляции для людей, которые каждый день возят детей в школу в другую страну, а также для работников Авиауправления СОГГ при МВД Литвы.

В обновленных правилах изоляции не осталось требования отменить изоляцию лиц, на которых распространяются исключения, только после получения доказывающих это документов. Остается требования в случае необходимости предъявить документы об исключениях проверяющим специалистам НЦОЗ и сотрудникам, которые проверяют, соблюдает ли человек изоляцию. Такой человек должен указать в анкете НЦОЗ, что на него распространяются действующие исключения.

По ныне действующим правилам, если человек приезжает из страны, после приезда из которой требуется изоляция, и изолируется с другими людьми, не выезжавшими за границу, эти люди все равно должны вместе с ним оставаться в изоляции. В таком случае изолироваться не надо лишь переболевшим или привитым двумя вакцинами людям.
 
 
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С 26 апреля более жесткие условия изоляции ждут приезжающих в Литву с Сейшельских островов, а в отношении прибывших из Болгарии, Чехии, Иордании, Черногории, Косова...
 
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