Боец MMA поймал соперника на удушающий и довел его до потери сознания

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пишет Лента.Ру. После того как рефери остановил поединок, финский спортсмен остался лежать на канвасе. В концовке первого раунда Ковалев поймал соперника на удушающий прием «анаконда». Белорус довел Ритохонка до потери сознания,Лента.Ру. После того как рефери остановил поединок, финский спортсмен остался лежать на канвасе.





Белорус успешно дебютировал в рамках российского промоушена. Ковалев одержал девятую победу подряд в MMA. В профессиональных поединках он еще не проигрывал.





Ритохонка потерпел четвертое поражение в карьере при семи победах.