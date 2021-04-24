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Боец MMA поймал соперника на удушающий и довел его до потери сознания
Источник материала: Партизан
Белорусский боец смешанного стиля (MMA) Александр Ковалев одержал победу над финном Маркусом Ритохонка на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Видео доступно в Instagram-аккаунте турнира.
Кадр: @aca_mma
В концовке первого раунда Ковалев поймал соперника на удушающий прием «анаконда». Белорус довел Ритохонка до потери сознания,
Белорус успешно дебютировал в рамках российского промоушена. Ковалев одержал девятую победу подряд в MMA. В профессиональных поединках он еще не проигрывал.
Ритохонка потерпел четвертое поражение в карьере при семи победах.
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Белорусский боец смешанного стиля (MMA) Александр Ковалев одержал победу над финном Маркусом Ритохонка на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Видео доступно в...
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