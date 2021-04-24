﻿ У православных сегодня Лазарева суббота: что можно есть и нельзя делать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У православных сегодня Лазарева суббота: что можно есть и нельзя делать

24.04.2021 09:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Православные верующие сегодня отмечают Лазареву субботу. С этим днем тесно связано важное для верующих торжество — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

У православных сегодня Лазарева суббота: что можно есть и нельзя делать

Событие, которому посвящен праздник, описано в Евангелии. Иисус Христос воскресил своего друга, праведного Лазаря. Отсюда и название — Лазарева суббота.

Как сказано в писании, люди были поражены этим чудом. Поэтому, когда спустя некоторое время Иисус Христос приехал в Иерусалим, ему оказывали царские почести: кричали «Осанна!» и выстилали дорогу пальмовыми ветвями.

Что можно есть

Учитывая, что продолжается Великий пост, не все продукты можно употреблять в пищу. Однако в Лазареву субботу можно есть рыбную икру, разрешается также растительное масло и вино.

Традиционные блюда на столе в этот день: гречневые блины и каша. Еще готовят различные блюда из бобовых культур и других круп.

Также в этот день хозяйки заранее готовят рыбные блюда — но есть их можно лишь на следующий день, в Вербное воскресенье.

Что нельзя делать

Библия описывает этот день как очень важный и поэтому нужно знать, что нельзя делать в Лазареву субботу.

Во-первых, отложить на потом всю тяжелую работу. Стирка, уборка и так далее категорически запрещены. На вопрос можно ли работать в Лазареву субботу, существует однозначный ответ — нет.

Лучше потратить этот день сходить в гости к родственникам или друзьям, а также побывать в церкви.

Впрочем, переусердствовать с гуляниями не стоит, так как пышные застолья в Лазареву субботу не рекомендуются.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные верующие сегодня отмечают Лазареву субботу. С этим днем тесно связано важное для верующих торжество — Вход Господень в Иерусалим (Вербное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by