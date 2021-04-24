«Сейчас у Беларуси одно лицо. Оно нам известно». Ольга Хижинкова отвечает на 5 вопросов про «Мисс Беларусь»

Источник материала: Tut.by

На кастинги национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» Бресте">в Бресте и Новополоцке пришло всего по одной девушке. «Эта новость поражает не только содержанием, но и самим фактом проведения конкурса, — комментирует ситуацию Ольга Хижинкова. — Как оказалось, сложная экономическая, напряженная политическая и нестабильная эпидемиологическая обстановка не могут стать помехой в проведении такого стратегически важного конкурса, как «Мисс Беларусь — 2021».

Что из себя представляет конкурс и что он дает участницам? Мы попросили ответить на пять главных вопросов про «Мисс Беларусь» самую известную и яркую победительницу этого конкурса.



Фото: Алла Шилец

Ради чего приходят девушки?

— Я помню 2008 год. Весь холл и широкая лестница витебского Ледового дворца, ведущая на второй этаж, переполнены. Хвост этой очереди буквально упирается во входную дверь.

Вид этой очереди вызывает у меня не раздражение, а восторг даже вопреки тому, что вся эта толпа по сути — потенциальные соперницы. Наперекор распространенному стереотипу об агрессивной конкуренции в женской среде помню, как я всматривалась в лица, пытаясь угадать будущую победительницу.

Для Оли Хижинковой образца 2008 года, преподававшей дефиле в театре моды училища легкой промышленности и подрабатывающей в салоне менеджером по продаже межкомнатных дверей, это был отличный шанс применить свои модельные параметры при отсутствии иных площадок и возможностей.

Не будем забывать, что моделинг — одна из самых престижных и высокооплачиваемых профессий, возносящая в статус «селебрити» на уровне прочей творческой элиты. Можно как угодно относиться к конкурсам красоты, но любой из них — это в первую очередь возможность качественно изменить свою жизнь, которой глупо не воспользоваться, если уж судьба одарила тебя подходящими для этой профессии параметрами.

Любой подобный конкурс был (!) способен перевернуть жизнь. Речь идет не только о модельных контрактах, карьере и международных конкурсах, но и о могущественных покровителях — тут уж каждому свое.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Конкурс красоты — единственный шанс реализовать себя как модель?

— Сегодня — нет. Вовсе не обязательно идти на конкурс красоты, чтобы быть замеченной. Девушки модельной внешности попадают под прицел опытных скаутов гораздо раньше. Таким образом, уже в 14−15 лет у перспективных подростков уже есть контракт с модельным агентством, а в будущем — и возможность уехать за границу, чтобы работать в европейских или азиатских модельных агентствах, зарабатывая приличные деньги.

Рекламный, а соответственно, и модельный бизнес в Беларуси развивается очень медленно, и профессия модели по-прежнему не может быть основным источником дохода.

Так что в итоге получают участницы «Мисс Беларусь»?

— В сухом остатке получается, что титул «Мисс Беларусь» несет сегодня исключительно декоративный характер. Конечно, от организаторов поступят какие-то предложения о трудоустройстве: служба протокола, телеведущая на госканале или модельный контракт с Национальной школой красоты.

Однако рассчитывать на то, что конкурс станет своеобразным социальным лифтом, не стоит. Нынешние реалии и вовсе угрожают реноме участниц серьезными репутационными потерями. Крупные белорусские бренды скорее сделают своим лицом модель с нейтральным бэкграундом, нежели участницу «Мисс Беларусь».



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Зачем вообще нужны конкурсы красоты?

— Если задать такой вопрос организаторам, то мы услышим что-то в духе «международный опыт, престиж» и т. д.

Правда в том, что национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь» — это одно из немногих действительно ярких и качественных шоу в нашей стране. Необходимо отдать должное и признать, что в этом жанре организаторы преуспели: с конкурсантками всегда работали лучшие хореографы и постановщики, финальные шоу проходили на центральных площадках республики, а в числе звездных гостей — россыпь звезд, начиная с Modern Talking, заканчивая Киркоровым.

Подготовка представительниц Беларуси на международных конкурсах также была довольно качественной: привлекались спонсоры, оказывалась поддержка белорусскими предприятиями легкой промышленности и дизайнерами, готовилась благотворительная программа.

Но по приезде на родину активность резко угасала, и «Мисс Беларусь» исчезала со всех радаров, возвращаясь к своей привычной жизни. И я легко могу понять, почему вокруг конкурса возник негативный бэкграунд. Люди хотят видеть практическую пользу от проведения мероприятий с таким огромным бюджетом. Если же этого не происходит — растет раздражение и неприязнь.

Главная обязанность победительницы национального конкурса и 13 лет назад, и сейчас — представить Беларусь на международной арене. Социальная миссия внутри страны так и не была разработана за весь период существования конкурса.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Можно ли трансформировать конкурс, чтобы всё исправить?

— Очевидно, что концепция национального конкурса красоты в привычном для обывателей формате устарела и нуждается в серьезном апгрейде.

В первую очередь необходимо создать программу, согласно которой будет работать каждая «Мисс» до момента передачи титула преемнице.

Другими словами, красавица должна отработать деньги, которые были потрачены на проведение конкурса. Работа со спонсорами, которые непременно появятся при четко выстроенной социальной стратегии, помогла бы наконец создать положительный и цельный образ «Мисс». Таким образом, у конкурса появится как минимум смысловая нагрузка.

Но это в перспективе. А сейчас организаторы должны понимать: что бы они ни сделали, большинство белорусов воспримет конкурс не иначе как пир во время чумы. Раздражение людей колоссально, и я не уверена, что даже социальная направленность способна спасти ситуацию.

Ведь сколько бы мероприятий, конкурсов или соревнований сегодня ни провели, на данный момент у Беларуси одно лицо. И оно нам всем хорошо известно.