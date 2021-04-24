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Путевки в Египет могут подорожать. Все из-за российских туристов

24.04.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Похоже, что уходит эпоха, когда россияне летали в Египет через Беларусь. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси сняли эмбарго на чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Авиакомпании уже отчитались о готовности стартовать, теперь вопрос в дате возобновления чартеров. Для белорусов это может означать подорожание туров в Египет, которые из-за пандемии уже успели вырасти в цене.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году. Причиной стало крушение российского пассажирского самолета над Синайским полуостровом.

Путевки в Египет могут подорожать. Все из-за российских туристов

В 2018 году снова полетели регулярные рейсы в Каир, но до чартеров на курорты дело так и не дошло. Не все россияне смогли смириться с запретом на полеты и все равно пробирались в Египет окольными путями, в том числе через Минск. Сейчас Россия и Египет как никогда близки к возобновлению чартеров. Официальной даты пока нет, предполагают, что это будет в мае.

— Если авиасообщение между этими странами действительно полностью восстановится, вероятно, стоит подготовиться к тому, что цены на путевки могут немного подняться, — говорит заместитель директора Travel House Юрий Сурков. — В то же время вряд ли возможен какой-то лавинообразный рост. Из-за пандемии часть отелей закрывалась, сейчас они могут открыться, и таким образом номерной фонд увеличится. То есть дефицита мест не будет.

По его словам, путевки в Египет и без этого подорожали: спрос на отдых большой, а открытых направлений из-за пандемии не так много.

— Сейчас неделя на двоих в хорошем отеле обойдется примерно в 1,5 тысячи долларов. В конце 2019 — начале 2020 года аналогичный отдых мог стоить 900 долларов.

Путевки в Египет могут подорожать. Все из-за российских туристов

Решение по Египту было принято вскоре после того, как Россия резко остановила полеты в популярную у туристов Турцию. Однако путевки для белорусов вряд ли подешевеют, объяснили Onliner в Республиканском союзе туристических организаций.

После выхода новостей о Египте в России поисковые запросы по этому направлению (ожидаемо) улетели в космос, рассказали в Aviasales. Вот как выглядит график.

Путевки в Египет могут подорожать. Все из-за российских туристов

После недавних ограничений по Турции пользователи сервиса начали вдвое чаще искать билеты в Египет, рассматривая страну в качестве альтернативы даже с пересадкой.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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