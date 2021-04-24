В педагогическом университете имени Танка в Минске проходит международный форум

Источник материала: ОНТ

«Студенческая наука – инновационный потенциал будущего»: в педуниверситете имени Танка проходит международный форум.

В институте психологии декада посвящена актуальным проблемам обучения и развития личности. Среди участников – не только студенты, но и школьники, которые планируют поступать в педагогический ВУЗ. Причём не только из Беларуси, есть представители России, Украины и Узбекистана. Страны разные, проблемы общие.

Владимир Волченков, директор института психологии БГПУ: «По нашей конференции заявлено несколько основных секций, и они касаются ведущих отраслей психологических, по которым ведется подготовка в нашем институте – это актуальные проблемы возрастной педагогической психологии, социальной семейной психологии, экономической психологии, менеджемента, клинической психологии и другие».

Игнат Наливайко, магистр психологии: «Я горжусь тем, что я сделал, потому что тема, которую я развивал, – это преодоление страхов у детей младшего школьного возраста. Она находится на стыке психологии и психологического консультирования, потому что о страхах и смерти у детей не принято говорить».

В программе декады – кейс-марафон «Лучшее педагогическое решение», аспирантские чтения, фестиваль видеороликов, конкурсы эссе, научно-исследовательских лабораторий и проектов в социально-образовательной сфере. Выбирают и лучших студентов.

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