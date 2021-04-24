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В педагогическом университете имени Танка в Минске проходит международный форум
Источник материала: ОНТ
«Студенческая наука – инновационный потенциал будущего»: в педуниверситете имени Танка проходит международный форум.
В институте психологии декада посвящена актуальным проблемам обучения и развития личности. Среди участников – не только студенты, но и школьники, которые планируют поступать в педагогический ВУЗ. Причём не только из Беларуси, есть представители России, Украины и Узбекистана. Страны разные, проблемы общие.
В программе декады – кейс-марафон «Лучшее педагогическое решение», аспирантские чтения, фестиваль видеороликов, конкурсы эссе, научно-исследовательских лабораторий и проектов в социально-образовательной сфере. Выбирают и лучших студентов.
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«Студенческая наука – инновационный потенциал будущего»: в педуниверситете имени Танка проходит международный форум. В институте психологии декада посвящена...
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