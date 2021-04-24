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ГАИ проводит профилактическую акцию по предотвращению аварий с участием мототранспорта

24.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ проводит профилактическую акцию по предотвращению аварий с участием мототранспорта

Меньше колёс - больше опасности. Мотосезон набирает обороты – это всегда горячая пора для сотрудников Госавтоинспекции. В Беларуси проходит акция по предупреждению аварий с участием двухколёсного транспорта. 

Акцент на профилактику: не допустить происшествий, последствия которых, как правило, трагические. Однако не всегда удаётся обойтись разъяснениями и рекомендациями. Любители скорости без прав, экипировки, а порой и в нетрезвом виде, представляют смертельную опасность не только для себя. В этих случаях работа сотрудников ГАИ напоминает кадры из боевиков. 

В летний период предельное внимание требуется и от автомобилистов. Перестроения, повороты и другие маневры на дороге можно выполнять, только убедившись, что рядом нет мотоцикла или скутера. 

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Меньше колёс - больше опасности. Мотосезон набирает обороты – это всегда горячая пора для сотрудников Госавтоинспекции. В Беларуси проходит акция по...
 
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