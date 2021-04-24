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Скульптура «Ангел» появится в Минске в честь белорусских врачей

24.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Символ благодарности и надежды. Трехметровая скульптура «Ангел» украсит столицу. Это образ медиков, спасающих жизнь и здоровье. 

Работа над изваянием продолжается с ноября. Тогда к художнику обратились врачи-трансплантологи с просьбой создать запоминающийся образ. По словам скульптора, его творение олицетворяет сердце. Внутри «Ангела» будет круглосуточно пульсировать красный свет. Сейчас модель готова в мягком материале. На днях начнутся скульптурно-технические работы и литье.

Максим Петруль, скульптор: «Я надеюсь, что мы в материале, в бронзе, в которой планируется выполнить это произведение, решим эту очень сложную, непростую задачу создания вот этого образа веры, надежды, любви и сострадания. У всех людей есть личные истории, связанные с врачебной помощью. Врач – это же своего рода ангел, который спасает людей». 

«Ангел» – это часть композиции, скульптор работает в соавторстве с архитектором. Ландшафтный дизайн дополнит образ. Ансамбль разместят между корпусами Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии рядом с приемным отделением.


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Символ благодарности и надежды. Трехметровая скульптура «Ангел» украсит столицу. Это образ медиков, спасающих жизнь и здоровье.  Работа над изваянием...
 
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