7 актеров и актрис, которые могут сыграть кого угодно

Многие звезды кино удачно нашли свою нишу и стали эксплуатировать определенные образы. Но одним из ценнейших умений артистов остается способность перевоплощаться. Гэри Олдмен, Хелена Бонэм Картер, Джонни Депп, Тильда Суинтон – они сыграли невероятно разные роли, и сами актеры благодаря этому не ассоциируются с каким-то одним амплуа. Но можно вспомнить и других популярных актрис и актеров, чьи харизма и талант позволяют им примерять новые образы раз за разом и оставаться при этом на высоте.

Для этой подборки были взяты лишь по шесть ролей каждого артиста – и это был непростой выбор.

Брэд Питт



Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles / Geffen Pictures, Fight Club / 20th Century Fox, Troy / Warner Bros. Pictures Co., The Curious Case of Benjamin Button / Paramount Pictures, Once Upon a Time... in Hollywood / Sony Pictures Entertainment, Ad Astra / 20th Century Fox Film Corporation

1. Вампир Луи де Пон дю Лак – «Интервью с вампиром» (1994).

2. Тайлер Дерден – «Бойцовский клуб» (1999).

3. Ахиллес – «Троя» (2004).

4. Родившийся стариком Бенджамин Баттон – «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008).

5. Каскадер и дублер Клифф Бут – «Однажды в... Голливуде» (2019).

6. Астронавт Рой МакБрайд – «К звездам» (2019).

Анджелина Джоли



Playing God / Touchstone Pictures, Gia / HBO Films, Lara Croft: Tomb Raider / Paramount Pictures, Alexander / Warner Brothers, Changeling / Imagine Entertainment, Maleficent / Walt Disney Pictures

1. Красавица Клэр – «Изображая Бога» (1997).

2. Скончавшаяся от СПИДа знаменитая модель 70-х Джиа Мари Каранджи – «Джиа» (1998).

3. Археолог Лара Крофт – «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001).

4. Мать Александра Македонского Олимпиада – «Александр» (2004).

5. Потерявшая сына телефонистка Кристин Коллинз – «Подмена» (2008).

6. Волшебница Малефисента – «Малефисента» (2014).

Хоакин Феникс



Quills / Fox Searchlight Pictures, Gladiator / DreamWorks SKG, Her / Annapurna Pictures, Mary Magdalene / Film4, The Sisters Brothers / Annapurna Pictures, Joker / Warner Bros.

1. Аббат дю Кольмьер – «Перо маркиза де Сада» (2000).

2. Римский император Коммод – «Гладиатор» (2000).

3. Одинокий писатель Теодор Туомбли – «Она» (2013).

4. Иисус Христос – «Мария Магдалина» (2018).

5. Наемник Чарли Систерс – «Братья Систерс» (2018).

6. Артур Флек / Джокер – «Джокер» (2019).

Шарлиз Терон



The Devil's Advocate / Warner Bros. Pictures Co., Monster / DEJ Productions, Snow White and the Huntsman / Universal Pictures, Mad Max: Fury Road / Warner Bros. Pictures Co., Tully / Bron Studios, Bombshell / Annapurna Pictures

1. Жена главного героя Мэри Энн Ломакс – «Адвокат дьявола» (1997).

2. Преступница Эйлин Уорнос – «Монстр» (2003).

3. Королева Равенна – «Белоснежка и охотник» (2012).

4. Военачальница Фуриоса – «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).

5. Многодетная мать Марло Моро – «Талли» (2018).

6. Известная телеведущая Мегин Келли – «Скандал» (2019).

Энтони Хопкинс



The Silence of the Lambs / Orion Pictures Corporation, Surviving Picasso / Merchant Ivory Productions, Hitchcock / Fox Searchlight Pictures, Thor: The Dark World / Marvel Entertainment, King Lear / Amazon Studios, The Two Popes / Netflix

1. Ганнибал Лектер – «Молчание ягнят» (1991).

2. Пабло Пикассо – «Прожить жизнь с Пикассо» (1996).

3. Альфред Хичкок – «Хичкок» (2012).

4. Один – «Тор-2: Царство тьмы» (2013).

5. Король Лир – «Король Лир» (2018).

6. Папа римский Бенедикт XVI – «Два Папы» (2019).

Джек Николсон



Chinatown / Paramount Pictures, One Flew Over the Cuckoo's Nest / Miloš Forman, The Shining / Warner Bros. Pictures, Batman / Warner Bros., The Departed / Plan B Entertainment, How Do You Know? / Columbia Pictures Corporation

1. Частный детектив Джейк Гиттес – «Китайский квартал» (1974).

2. Попавший в психиатрическую клинику преступник Рэндл Патрик Макмерфи – «Пролетая над гнездом кукушки» (1975).

3. Писатель Джек Торранс – «Сияние» (1980).

4. Джокер – «Бэтмен» (1989).

5. Криминальный босс Фрэнсис Костелло – «Отступники» (2006).

6. Бизнесмен Чарльз – «Как знать...» (2010).

Том Харди



Marie Antoinette / Columbia Pictures Corporation, Bronson / Vertigo Films, Wuthering Heights / Mammoth Screen, Peaky Blinders / BBC Television Centre, Legend / Cross Creek Pictures, Capone / Creative Wealth Media Finance

1. Придворный Рамон – «Мария-Антуанетта» (2006).

2. Преступник Чарльз Бронсон – «Бронсон» (2008).

3. Мистер Хитклифф – «Грозовой перевал» (2009).

4. Гангстер Альфи Соломонс – Сериал «Острые козырьки» (2014–2019).

5. Юратья-близнецы Реджинальд и Рональд Крэи – «Легенда» (2015).

6. Аль Капоне – «Капоне. Лицо со шрамом» (2020).

Заглавное фото: Playing God / Touchstone Pictures, Alexander / Warner Brothers, instagram.com/charlizeafrica, The Shining / Warner Bros. Pictures, How Do You Know? / Columbia Pictures Corporation

