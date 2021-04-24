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7 актеров и актрис, которые могут сыграть кого угодно
Источник материала: ОНТ
Многие звезды кино удачно нашли свою нишу и стали эксплуатировать определенные образы. Но одним из ценнейших умений артистов остается способность перевоплощаться. Гэри Олдмен, Хелена Бонэм Картер, Джонни Депп, Тильда Суинтон – они сыграли невероятно разные роли, и сами актеры благодаря этому не ассоциируются с каким-то одним амплуа. Но можно вспомнить и других популярных актрис и актеров, чьи харизма и талант позволяют им примерять новые образы раз за разом и оставаться при этом на высоте.
Для этой подборки были взяты лишь по шесть ролей каждого артиста – и это был непростой выбор.
Брэд Питт
1. Вампир Луи де Пон дю Лак – «Интервью с вампиром» (1994).
2. Тайлер Дерден – «Бойцовский клуб» (1999).
3. Ахиллес – «Троя» (2004).
4. Родившийся стариком Бенджамин Баттон – «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008).
5. Каскадер и дублер Клифф Бут – «Однажды в... Голливуде» (2019).
6. Астронавт Рой МакБрайд – «К звездам» (2019).
Анджелина Джоли
1. Красавица Клэр – «Изображая Бога» (1997).
2. Скончавшаяся от СПИДа знаменитая модель 70-х Джиа Мари Каранджи – «Джиа» (1998).
3. Археолог Лара Крофт – «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001).
4. Мать Александра Македонского Олимпиада – «Александр» (2004).
5. Потерявшая сына телефонистка Кристин Коллинз – «Подмена» (2008).
6. Волшебница Малефисента – «Малефисента» (2014).
Хоакин Феникс
1. Аббат дю Кольмьер – «Перо маркиза де Сада» (2000).
2. Римский император Коммод – «Гладиатор» (2000).
3. Одинокий писатель Теодор Туомбли – «Она» (2013).
4. Иисус Христос – «Мария Магдалина» (2018).
5. Наемник Чарли Систерс – «Братья Систерс» (2018).
6. Артур Флек / Джокер – «Джокер» (2019).
Шарлиз Терон
1. Жена главного героя Мэри Энн Ломакс – «Адвокат дьявола» (1997).
2. Преступница Эйлин Уорнос – «Монстр» (2003).
3. Королева Равенна – «Белоснежка и охотник» (2012).
4. Военачальница Фуриоса – «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).
5. Многодетная мать Марло Моро – «Талли» (2018).
6. Известная телеведущая Мегин Келли – «Скандал» (2019).
Энтони Хопкинс
1. Ганнибал Лектер – «Молчание ягнят» (1991).
2. Пабло Пикассо – «Прожить жизнь с Пикассо» (1996).
3. Альфред Хичкок – «Хичкок» (2012).
4. Один – «Тор-2: Царство тьмы» (2013).
5. Король Лир – «Король Лир» (2018).
6. Папа римский Бенедикт XVI – «Два Папы» (2019).
Джек Николсон
1. Частный детектив Джейк Гиттес – «Китайский квартал» (1974).
2. Попавший в психиатрическую клинику преступник Рэндл Патрик Макмерфи – «Пролетая над гнездом кукушки» (1975).
3. Писатель Джек Торранс – «Сияние» (1980).
4. Джокер – «Бэтмен» (1989).
5. Криминальный босс Фрэнсис Костелло – «Отступники» (2006).
6. Бизнесмен Чарльз – «Как знать...» (2010).
Том Харди
1. Придворный Рамон – «Мария-Антуанетта» (2006).
2. Преступник Чарльз Бронсон – «Бронсон» (2008).
3. Мистер Хитклифф – «Грозовой перевал» (2009).
4. Гангстер Альфи Соломонс – Сериал «Острые козырьки» (2014–2019).
5. Юратья-близнецы Реджинальд и Рональд Крэи – «Легенда» (2015).
6. Аль Капоне – «Капоне. Лицо со шрамом» (2020).
Заглавное фото: Playing God / Touchstone Pictures, Alexander / Warner Brothers, instagram.com/charlizeafrica, The Shining / Warner Bros. Pictures, How Do You Know? / Columbia Pictures Corporation
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Многие звезды кино удачно нашли свою нишу и стали эксплуатировать определенные образы. Но одним из ценнейших умений артистов остается способность...
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