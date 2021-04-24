ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Региональный этап отбора на конкурс красоты «Мисс Беларусь» стартует в Могилёве

24.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Региональный этап отбора на конкурс красоты «Мисс Беларусь» стартует в Могилёве

Страна выбирает первую красавицу. Региональный этап отбора на Национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь 2021» стартует в Могилёве. 

Девушки будут удивлять не только внешними данными: жюри обращает внимание на коммуникабельность, умение держаться перед публикой, а также эрудицию, чувство юмора и творческие способности. Лучшие из лучших выйдут в финал, который традиционно примет столица в мае.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страна выбирает первую красавицу. Региональный этап отбора на Национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь 2021» стартует в Могилёве.  Девушки будут удивлять не...
 
Новости дня
Новости разные
 
По примеру Путина: Лукашенко решил бомбить Воложин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by