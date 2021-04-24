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Региональный этап отбора на конкурс красоты «Мисс Беларусь» стартует в Могилёве
Источник материала: ОНТ
Страна выбирает первую красавицу. Региональный этап отбора на Национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь 2021» стартует в Могилёве.
Девушки будут удивлять не только внешними данными: жюри обращает внимание на коммуникабельность, умение держаться перед публикой, а также эрудицию, чувство юмора и творческие способности. Лучшие из лучших выйдут в финал, который традиционно примет столица в мае.
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Страна выбирает первую красавицу. Региональный этап отбора на Национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь 2021» стартует в Могилёве. Девушки будут удивлять не...
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