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Малые транспортные компании Литвы разоряются из-за пандемии
Источник материала: ОНТ
Пандемия вынуждает подсчитывать убытки целые сферы экономики. Так Литва уже потеряла более 170 транспортных компаний.
Особенно чувствительно кризис ударил по малым предприятиям в этом секторе. Именно они – источник существенной части налогов.
Большинство игроков на рынке транспортных услуг – семейные предприятия. Они лишились единственного источника доходов. Потери уже составляют более полутора тысяч рабочих мест. К слову, подобная ситуация из-за пандемии складывается и в других отраслях бизнеса Литвы.
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Пандемия вынуждает подсчитывать убытки целые сферы экономики. Так Литва уже потеряла более 170 транспортных компаний. Особенно чувствительно кризис ударил по...
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