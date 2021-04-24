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Малые транспортные компании Литвы разоряются из-за пандемии

24.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Малые транспортные компании Литвы разоряются из-за пандемии

Пандемия вынуждает подсчитывать убытки целые сферы экономики. Так Литва уже потеряла более 170 транспортных компаний. 

Особенно чувствительно кризис ударил по малым предприятиям в этом секторе. Именно они – источник существенной части налогов. 

Большинство игроков на рынке транспортных услуг – семейные предприятия. Они лишились единственного источника доходов. Потери уже составляют более полутора тысяч рабочих мест. К слову, подобная ситуация из-за пандемии складывается и в других отраслях бизнеса Литвы.

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Пандемия вынуждает подсчитывать убытки целые сферы экономики. Так Литва уже потеряла более 170 транспортных компаний.  Особенно чувствительно кризис ударил по...
 
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