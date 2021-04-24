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Астрологи назвали три знака Зодиака, которых накроет удачей на выходных

24.04.2021 09:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых накроет удачей на выходных
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп 2021 сулит трем знакам Зодиака невероятное удачу и успех на этих выходных 24 и 25 апреля. Астрологи рассказали, как воспользоваться уникальными шансами, которые нам даруют звезды и планеты. Кто самые везучие представители зодиакального круга - читайте далее в нашем материале.

Об этом пишет ТСН.

Телец


У Тельцов, которые заждались жизненных перемен, они обязательно начнут происходить. Получится все не молниеносно, но именно выходные положат начало важным событиям. Астрологи рекомендуют не ждать манны небесной, а начинать действовать уже здесь и сейчас. Немного притормозить рекомендуется только в воскресенье, но и в это время не стоит предаваться лени, просто сбавьте темп.

Близнецы


Близнецы почувствуют, что сама Фортуна перешла на их сторону. Во всех делах, за которые вы возьметесь на этих выходных, вам будет везти. Но прежде чем начинать действовать, определитесь, что вы хотите получить в результате. Если вы продолжите метаться между двумя целями, ничего хорошего из этого не выйдет.

Рак


Раки на выходных почувствуют невероятный прилив сил, который позволит свернуть горы. Главное - не бойтесь демонстрировать свою уверенность, которой, кстати, будет хоть отбавляй, иначе вы затормозите и все проделанная работа будет насмарку. Если же вам удастся преодолеть себя, результат превзойдет самые смелые ваши ожидания.
 
 
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У Тельцов, которые заждались жизненных перемен, они обязательно начнут происходить.
 
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