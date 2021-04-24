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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астрологи назвали три знака Зодиака, которых накроет удачей на выходных У Тельцов, которые заждались жизненных перемен, они обязательно начнут происходить.

Об этом пишетУ Тельцов, которые заждались жизненных перемен, они обязательно начнут происходить. Получится все не молниеносно, но именно выходные положат начало важным событиям. Астрологи рекомендуют не ждать манны небесной, а начинать действовать уже здесь и сейчас. Немного притормозить рекомендуется только в воскресенье, но и в это время не стоит предаваться лени, просто сбавьте темп.Близнецы почувствуют, что сама Фортуна перешла на их сторону. Во всех делах, за которые вы возьметесь на этих выходных, вам будет везти. Но прежде чем начинать действовать, определитесь, что вы хотите получить в результате. Если вы продолжите метаться между двумя целями, ничего хорошего из этого не выйдет.Раки на выходных почувствуют невероятный прилив сил, который позволит свернуть горы. Главное - не бойтесь демонстрировать свою уверенность, которой, кстати, будет хоть отбавляй, иначе вы затормозите и все проделанная работа будет насмарку. Если же вам удастся преодолеть себя, результат превзойдет самые смелые ваши ожидания.