Источник материала: UDF



Фото с сайта «Шкоды»

В Беларуси за 2020 год продалось 3682 автомобилей «Шкода», т.е. 3,7% от объема годовых продаж «Шкоды» в одной только в России, откуда к нам, собственно, и поступали эти машины. SKODA RAPID собирается в Калуге, OCTAVIA и YETI — в Нижнем Новгороде. Отвечая на позицию чехов и немцев, запретили импорт «союзнику» — комедия какая-то!

И выходит: власти возмущаются, что Запад санкциями гробит рабочие места, а в сухом остатке результат «контрсанкций» выходит тот же самый.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По примеру Путина: Лукашенко решил бомбить Воложин Белорусские антизападные санкции ударят по белорусским дилерам и российским заводам.

Вероятно, кто-то и оценит такую попытку сохранить лицо. Но если в сухом остатке, то кто выиграет, а кто проиграет от такого решения?Рынок Беларуси малозначим для крупной корпорации.И принципиальный момент в том, что запрет продаж не отразится на чехах, а станет проблемой белорусов. Это они будут пытаться «решить» ситуацию.Сама «Шкода» ни с кем договариваться не будет, так как ничего здесь не продает. А продает белорусский бизнес, импортер «ФелОкт-сервис» с дилерской сетью в областных городах.За счет продаж автомобилей выживают продавцы, менеджеры, кладовщики, механики сервиса и так далее. Тысячи людей, если брать в расчет и их семьи.Собственники этой белорусской компании сейчас в растерянности. Ясно, что на выстраивание дилерской сети они брали кредиты,а как их возвращать, если продаж не станет?Остается небольшая вероятность, что государство продумало финансовую поддержку этих людей при принятии политического решения, но опыт ковидного года показывает, что частник особо не на что рассчитывать.Но просматриваются здесь последствия и для рядовых покупателей автомобилей — выглядит логичным повышение цен на «одноклассников» запрещенных к продаже машин, ведь конкуренции станет меньше.Правда пока не известно, настолько ли страшная ситуация в реальности, какой она кажется по заголовкам официального сообщения: формулировок самого документа еще никто не видел, он пока не опубликован.Видимо, импортер будет надеяться, что в тексте найдутся лазейки и импорт российской «Шкоды» останется.Пример шведской компании H&M. Компанию подвергли аналогичному абстракизму в Китае после того, как она обратила внимание на права уйгуров. Китайский рынок в 275 раз (по размеру ВВП) больше белорусского, тем не менее, H&M компенсировала потери за счет роста продаж на других рынках. Многие после этого стали покупать H&M из убеждения. Потребитель в демократических странах все больше склонен к Moral Purchasing, «выбору товаров по убеждениям».В этом смысле, атака на «Шкоду» со стороны режима с соответствующей репутацией может поднять репутацию этих брендов в глазах не только белорусской диаспоры, но и потребителя на рынках намного большей емкости, чем белорусский. В случае «Нивеа» или «Ликви Моли» этот «плюс принципиальности» может быть еще большим, чем у «Шкоды».