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Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?
24.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Об этом говорим с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.
1:05 Что такое "низкая самооценка"?
3:05 Отношения типа "жертва-агрессор-спасатель"
5:35 Ревность и самооценка
6:25 Вначале позаботься о себе, потом о партнере, а затем о детях
13:35 Что сделать, чтобы вырваться из этого треугольника?
20:20 3 вопроса себе для диагностики низкой самооценки
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