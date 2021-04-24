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Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?

24.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?
Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"? Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений, как это работает и что с этим делать?

Об этом говорим с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.

1:05 Что такое "низкая самооценка"?

3:05 Отношения типа "жертва-агрессор-спасатель"

5:35 Ревность и самооценка

6:25 Вначале позаботься о себе, потом о партнере, а затем о детях

13:35 Что сделать, чтобы вырваться из этого треугольника?

20:20 3 вопроса себе для диагностики низкой самооценки

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