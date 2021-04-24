Прокачай соседей по максимуму. Мини-обзор четырех пати-боксов

Источник материала: Onliner В нашем распоряжении оказались четыре интересных музыкальных девайса — это так называемые пати-боксы, колонки для вечеринок. Основное их предназначение — веселить народ громкой музыкой. Выбор пал на дорогую «башню»-комбайн Sony MHC-V73D, классический внешне Panasonic SC-UA30GS-K, портативно-молодежный JBL Partybox 100 и совсем недорогой SVEN PS720.

Sony — самая большая и самая дорогая. Когда ее достали из коробки, наступила временная слепота от красоты и обилия кнопочек на верхней части «башни». Она тяжелая и высокая — более 20 кг и 91 см. Поэтому для перемещения в нижней части имеется пара пластиковых широких колесиков, катить на таких удобно по мягкой поверхности типа ковролина, а на швах плитки колонка начинает качаться, и вообще некомфортно как-то. Ухватить за колонку можно сверху — там есть ручка.





Это единственная колонка с оптическим приводом: он читает CD и DVD с музыкальными файлами разных форматов, источником звука может быть флешка и устройство с Bluetooth, есть кабельное подключение звука через линейный вход, а также HDMI-выход для подключения к телевизору, оптика и 3,5-миллиметровый разъем. Подробные технические характеристики описаны в Каталоге Onliner, а мы остановимся на субъективных впечатлениях. Выглядит круто: после включения отовсюду начинает идти свет, весело моргающий во все стороны почти в такт музыке. Динамики размещены так, чтобы «слепых» зон для звука не было, однако основной поток все же идет вперед. Сверху Sony MHC-V73D защищена от попадания воды: все сенсорные элементы управления спрятаны под пленкой. Работает колонка только от розетки.









В пати-боксе предусмотрена пара 6,3-миллиметровых разъемов для подключения гитары (другого инструмента) и/или пары микрофонов для караоке (для них по бокам предусмотрены складные держатели). К большому нашему сожалению, караоке никто в окружении не поет, все золотые микрофоны отправились на свалку истории. Не попробовали.





Все колонки в этом обзоре подключаются через Bluetooth, а у Sony есть чип NFC, который упрощает процесс спаривания. Плюс имеется фирменное приложение, с его помощью можно настраивать светомузыку, крутить эквалайзер и составлять единый плейлист с другими участниками вечеринки. Фишкой колонки является жестовое управление, инструкция к которому наклеена сверху. Для переключения наборов жестов придется нажать кнопку, а затем можно «шалить» (менять тембр, переключать композиции и др.). На практике «шалости» надоедают очень скоро, поэтому о звуке.









В Sony MHC-V73D предусмотрен набор пресетов и усилитель низких частот. Пресеты заметно меняют картину, однако понравились лишь пара из них. С Bass Boost становится веселее, однако на некоторых композициях «блины» начинают неприятно хлопать — приходилось быстро переходить в обычный режим. Колонка очень чувствительна к исходнику, и аудиовосторга у нас не случилось: явно на цене сказался широкий набор функций. При этом запас громкости хорош, и, если источником выступает качественная запись, звук окажется почти на высоте (если сделать его погромче), иногда, правда, недоставало басов.

8 Вывод Sony MHC-V73D — это колонка именно для вечеринок, где громко, шумно и весело. Для городской квартиры устройство великовато и раскрыть свой потенциал не сможет, а функции не будут востребованы. Нравится Обилие способов подключения Приложение с «социальными» возможностями (к колонке подключается до трех смартфонов одновременно) Подойдет для объемного помещения Диджейские плюшки Не нравится Звук понравится разгоряченной публике на вечеринке (много высоких и средних частот) Габариты и конструкция — не для квартиры Эргономика пульта страдает Цена

Об этой колонке мы не будем рассказывать много, так как, в отличие от предыдущей, она не является комбайном. Оформление у нее модное, молодежное, стильное, корпус плотный и крепкий. Элементы управления сверху спрятаны под резиновыми мембранами, что также обеспечивает защиту от влаги, но немного мешает нажимать на них.





Самое главное — устройство работает как от сети, так и батарейки. Причем установлен аккумулятор, обеспечивающий 12 паспортных часов автономной работы (при 7-часовом цикле зарядки), уровень заряда показан с помощью набора индикаторов сверху. При каких условиях колонка протянет 12 часов, не ясно: очевидно, что не на полной громкости, при выключенных двухуровневом Bass Booster и светомузыке. Светомузыка, кстати, не напряжная и вся такая плавная — понравилось.





Из всех трех JBL Partybox 100 — самая портативная, хотя весит она почти 10 кг, и с такой во всю мощь не побегаешь. На корпусе есть две ручки, с помощью которых колонку удобно перетягивать с места на место, а устанавливать ее благодаря ножкам можно вертикально и на бока, в нижней части под заглушкой прячется полость для установки пати-бокса на штатив. Подключается колонка к источнику звука по Bluetooth 4.2, есть еще линейный вход и USB с возможностью подсоединить микрофон или музыкальный инструмент.













Впечатления от прослушивания можно оценить на 9 баллов из 10 — благодаря сочному и густому фирменному басу JBL. Даже при выключенном усилителе нижних частот колонка «качает». Но это одновременно и проблема: Partybox 100 в любую музыку добавляет басы, инструменталка в этому случае звучит «вау», но вы посчитаете это неправильным, если относите себя к ценителям прекрасного. Тем более никакого эквалайзера здесь нет (но он и не нужен).

9 Выводы JBL обычно вызывает положительные эмоции. А тут еще и цена вполне приемлемая. Не для всех жанров, но весьма крутой девайс. Нравится Очень громкая Чистый звук Стильно выглядит Время автономной работы Цена Не нравится Тяжелая Кнопки управления

Темная лошадка, которая вызывает неоднозначную реакцию: для многих бренд не слишком ассоциируется с современной аудиотехникой. Пати-бокс от Panasonic — самый немолодой с точки зрения модельного года — 2018. Хотя внешне кажется, что дизайн устройства разрабатывали еще раньше — где-то в начале нулевых, но это субъективное впечатление.





Panasonic SC-UA30GS-K — самая строгая и простенькая внешне, нет у нее каких-то невероятных суперспособностей типа басов, светомузыки или диджейского пульта с сенсорным управлением. По габаритам она уже вполне может прописаться в квартире: места занимает немного и внимания особенного к себе не привлекает. Вес — около 8 кг, то есть чуть легче JBL, однако за счет конструкции и размера вариант от Panasonic кажется заметно «воздушнее». Есть пара ручек по бокам, они не слишком удобные — так, переставить аккуратно. К источникам звука устройство подключается через Bluetooth, есть также на фронтальной панели разъем USB, в более старшей версии — 90GS присутствует оптический привод, как у пати-бокса Sony, но и размеры там иные (и цена). Можно подключить пару микрофонов с 6,3-миллиметровым джеком — ведь все устройства из подборки ориентированы на «коллективные развлечения».









В Panasonic SC-UA30GS-K предусмотрен базовый эквалайзер, позволяющий немного поиграть со звуком, однако особенной свободы действий нет. Исправить ситуацию должен встроенный сабвуфер. Вот здесь случилось самое странное: после включения на небольшой громкости колонка вызвала такие же нейтральные переживания, как и от ее внешнего вида. Но по мере увеличения громкости она неожиданно раскрылась (проигрывая обычные mp3 — никаких продвинутых форматов Panasonic SC-UA30GS-K не поддерживает).









На выходе получился отличный чистый звук, кому-то разве что может не хватать басов. Запаса громкости более чем достаточно — ее хочется увеличивать все больше, и оценка выросла с «неуд» до «хм, круто». Ставим отлично? Да, если вы всегда будете слушать музыку с этой колонки на высокой громкости. Нет, если это компонент аудиосистемы в квартире, где соседи не будут рады всем этим ваттам мощности (не важно «китайских» или «настоящих»).

7,5 Вывод Сложно дать оценку этой колонке. Со звуком не все так очевидно: в формате фонового прослушивания порадует не слишком, а вот на «дискотечной» громкости можно с легкостью добавить балл. Нравится Звук на высокой громкости Ретродизайн Габариты, вес Не нравится Насыщенность звука на низкой громкости

Представитель бюджетного сегмента внешне выглядит куда дороже, чем звучит. Колонка удивила своим весом — чуть более 5 кг, хотя внутри прячется пара объемных аккумуляторов на 4400 мАч, электроника и четыре динамика. Зато по-настоящему портативная — не слишком тяжелая, плюс ручка для переноски удобная.





Все элементы управления размещены на верхней части колонки. В комплекте есть USB-кабель для зарядки (Type-C, слава кибернетическим богам), но нет самого зарядного устройства. Регулятор громкости на верхней панели крутится без каких-либо усилий, даже показалось, что шайба не работает или плохо закреплена. Подключение к источнику звука происходит через Bluetooth, есть USB (для флешек и зарядки), а также слот для карт памяти microSD. С учетом емкости аккумуляторов, время автономной работы — самая сильная черта SVEN PS720. Кому-то понравится внешний вид колонки и подсветка.











Что касается звука, для ценового диапазона его качество, вероятно, можно назвать адекватным. Басы дубоватые и гулкие, средние частоты теряются. С помощью кнопки на корпусе можно выбрать один из нескольких пресетов эквалайзера, однако звучание от этого лучше не станет. Те же мелодии разных жанров (от Rammstein и Стива Аоки до Людовико Эйнауди), которые отлично звучали на устройствах выше, оказались совершенно невыразительными на SVEN PS720. Вероятно, ситуация выглядела бы иначе, если бы прослушивание начиналось с этой колонки.

6,5 Вывод Бюджетный вариант портативной колонки. Благодаря светомузыке (которой в этой подборке нет только у Panasonic) SVEN PS720 претендует на звание пати-бокса. Судя по отзывам, соотношение «цена — качество» вполне приемлемое. Нравится Цена Вес Не нравится Звук