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Собаки-инфлюенсеры вырвались из зооиндустрии и стали влиять на человеческую моду

24.04.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Там, где раньше работали модели на двух ногах, теперь бегают сучки на четырех лапах. Индустрия инфлюенсеров сильно изменилась за последние годы. Например, домашние животные больше не ограничиваются разделом «зоотовары». Даем сразу несколько примеров того, как животные зарабатывают (и дают заработать!) миру моды людей.

Категория влиятельных людей занимала свою собственную нишу в моде. Частенько у них на руках сидели «маленькие друзья», дополняя образы. Теперь у нас есть Boobie Billie, Tika the Iggy и Lola Wang. Это модели со своими аккаунтами. И все они — собаки.

Лони Эдвардс, основатель и генеральный директор The Dog Agency, утверждает, что в восприятии рынка произошел сдвиг. Все началось с собачьей моды и поиска одежды для собак. Но в один момент все вышло из-под контроля.

«Это уже не просто симпатичный свитер. Появилась философия. Тика разместила клубничное платье Лирики Матоши! Раньше я смотрела на дизайнерские платья, в том числе это, и думала: „Это платье потрясающее, я хочу его“, а потом увидела Тику в нем. Она получила его раньше меня!»

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Там, где раньше работали модели на двух ногах, теперь бегают сучки на четырех лапах. Индустрия инфлюенсеров сильно изменилась за последние годы. Например, домашние...
 
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