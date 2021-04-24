Источник материала: UDF



Фото: Пул Первого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Покажут ли Лукашенко «гомельские подвалы», где должны были держать его похищенных детей? Ожидается, что в Гомельской области Лукашенко пробудет до понедельника.

24 апреляначнёт поездку по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.26 апреля исполняется 35 лет со дня трагедии. Традиции президентских поездок на эти земли – не одно десятилетие.Накануне Лукашенко облетел Гомельскую область на вертолёте. А в субботу продолжит инспектировать регион уже с земли.Основное внимание – жизни людей, восстановлению земель, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и ход посевных работ.Ожидается, что в Гомельской области Лукашенко пробудет до понедельника.Как писал, 17 апреля Лукашенко заявил, что политолог, глава партии БНФи адвокатучаствовали в планировании покушения на него и его сыновей. Для чего в Беларусь было уже свезен оружие, а в Гомельской области уже был выкопан бункер для детей белорусского правителя. Он также заявил, что за подготовкой покушения стояли ЦРУ, ФБР и другие американские спецслужбы и «высшее политическое руководство США».Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире белорусского телеканала ОНТ сообщил, что Федута, Зенкович и Костусев состояли в преступной группе, участники которой разработали и начали реализовывать план «по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем». В эфире также показали фрагменты общения Александра Федуты и других «заговорщиков» —в онлайн-конференции. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».Позже эту информацию подтвердили в ФСБ России. По информации российских спецслужб, заговорщики прибыли в Москву после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». Но были схвачены силовиками.Теперь эту информацию подтвердил и Путин.