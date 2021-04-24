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Покажут ли Лукашенко «гомельские подвалы», где должны были держать его похищенных детей?

24.04.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Покажут ли Лукашенко «гомельские подвалы», где должны были держать его похищенных детей?
Фото: Пул Первого
Такая возможность у белорусского появится на начавшихся выходных, ведь Лукашенко как раз отправился с инспекцией в Гомельскую область.

24 апреля Александр Лукашенко начнёт поездку по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля исполняется 35 лет со дня трагедии. Традиции президентских поездок на эти земли – не одно десятилетие.

Накануне Лукашенко облетел Гомельскую область на вертолёте. А в субботу продолжит инспектировать регион уже с земли.

Основное внимание – жизни людей, восстановлению земель, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и ход посевных работ.

Ожидается, что в Гомельской области Лукашенко пробудет до понедельника.

Как писал UDF, 17 апреля Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев и адвокат Юрий Зенкович участвовали в планировании покушения на него и его сыновей. Для чего в Беларусь было уже свезен оружие, а в Гомельской области уже был выкопан бункер для детей белорусского правителя. Он также заявил, что за подготовкой покушения стояли ЦРУ, ФБР и другие американские спецслужбы и «высшее политическое руководство США».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире белорусского телеканала ОНТ сообщил, что Федута, Зенкович и Костусев состояли в преступной группе, участники которой разработали и начали реализовывать план «по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем». В эфире также показали фрагменты общения Александра Федуты и других «заговорщиков» — Дмитрия Щигельского, Игоря Макара, Григория Костусева, Александра Перепечко и Павла Кулаженкова в онлайн-конференции. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

Позже эту информацию подтвердили в ФСБ России. По информации российских спецслужб, заговорщики прибыли в Москву после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». Но были схвачены силовиками.

Теперь эту информацию подтвердил и Путин.
 
 
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Ожидается, что в Гомельской области Лукашенко пробудет до понедельника.
 
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