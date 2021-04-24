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Покажут ли Лукашенко «гомельские подвалы», где должны были держать его похищенных детей?
Источник материала: UDF
Фото: Пул Первого
24 апреля Александр Лукашенко начнёт поездку по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.
26 апреля исполняется 35 лет со дня трагедии. Традиции президентских поездок на эти земли – не одно десятилетие.
Накануне Лукашенко облетел Гомельскую область на вертолёте. А в субботу продолжит инспектировать регион уже с земли.
Основное внимание – жизни людей, восстановлению земель, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и ход посевных работ.
Ожидается, что в Гомельской области Лукашенко пробудет до понедельника.
Как писал
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире белорусского телеканала ОНТ сообщил, что Федута, Зенкович и Костусев состояли в преступной группе, участники которой разработали и начали реализовывать план «по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем». В эфире также показали фрагменты общения Александра Федуты и других «заговорщиков» — Дмитрия Щигельского, Игоря Макара, Григория Костусева, Александра Перепечко и Павла Кулаженкова в онлайн-конференции. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
Позже эту информацию подтвердили в ФСБ России. По информации российских спецслужб, заговорщики прибыли в Москву после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». Но были схвачены силовиками.
Теперь эту информацию подтвердил и Путин.
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Ожидается, что в Гомельской области Лукашенко пробудет до понедельника.
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