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Экс-полковник ФСБ о «попытке переворота» в Беларуси: это хорошо разыгранная провокация

24.04.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-полковник ФСБ о «попытке переворота» в Беларуси: это хорошо разыгранная провокация
Геннадий Гудков / Reuters
История с «попыткой переворота» в Беларуси — это хорошо разыгранная провокация спецслужб. Такое мнение полковник ФСБ в отставке и экс-депутат Государственной думы России Геннадий Гудков высказал в интервью с Радио «Свобода».

Геннадий Гудков отметил, что на оперативных съёмках, которые показали по телевидению, обсуждается возможность сменить власть в Беларуси.

«Перед нами обсуждение возможности смены власти в Беларуси. Как мы знаем, власть там узурпирована. В преамбуле Всеобщей декларации прав человека есть право народа, который угнетают, на восстание и свержение диктатора. Эту декларацию подписал в 1948 году СССР, и те страны, которые входили в его состав», — отмечает Гудков.


Он подчёркивает, что белорусский народ лишён права формировать власть, поэтому имеет право на восстание.

Экс-полковник ФСБ говорит, что никаких свидетельств настоящей подготовки переворота не показано — только разговоры:

«Мы не видим ни оружия, ни хранилищ, ни денег, ни паролей, ни явок, ни партизан. Люди собрались обсудить план смены власти в Беларуси. Они имеют такое право. Они прекрасно понимают, что пути легальной политической смены власти уничтожены. Если в стране уничтожаются легальные, цивилизованные и бесконфликтные способы смены власти, то ждите другого. Говорить о том, что сейчас в Беларуси действуют какие-то законы, было бы очень легкомысленно».


Всю историю с «попыткой переворота» Гудков называет грамотной игрой спецслужб:

«Мой жизненный, оперативный и политический опыт говорит о том, что это хорошо разыгранная провокация, оперативная игра, которую ведут спецслужбы через свою агентуру или штатных сотрудников под прикрытием с этими незадачливыми подельниками. По большому счёту, с «чайниками». Они стали жертвами оперативных комбинаций спецслужб. Их подставили, внушили, легендировали, что среди них генералы».


Он вспоминает известную историю с операцией «Трест» в 1920-х, когда чекисты заманили в Советский Союз Бориса Савинкова. Ради этого создавался вид развитой подпольной сети с базами и явками в разных городах, которые показывали эмиссарам Савинкова. В конце концов тот поверил, перешёл советскую границу — и попался чекистам.

Гудков не отрицает, что помочь белорусским спецслужбам могло и российское ФСБ:

«ФСБ подыграло и помогло. У Путина такие же проблемы, как и у Лукашенко. Возможно, не сейчас, но в будущем. Путин и Лукашенко ненавидят один другого, но несчастье держать власть на штыках сближает их. А репутация, что у КГБ, что у ФСБ или у ГРУ очень сильно запятнана непрофессионализмом, и участием в актах государственного террора, и защитой режимов, которые узурпировали власть».


Экс-полковник ФСБ предостерегает тех белорусов, которые ещё надеются на российские власти:

«Россия — это то же самое, что и Беларусь, но где процессы застряли где-то на полгода. Ничего хорошего Беларуси при путинском режиме на ждите. Пока не сменится власть в России, Беларуси надеяться на Москву абсолютно бессмысленно, опасно и вредно. Путин уже практически соорудил полицейскую хунту, он узурпировал власть, решил держать её грубой силой. Чего вы ожидаете от российского режима в этой ситуации? Чего ждут белорусы от полицейской хунты Путина? Никакой человек, поставленный Кремлём в Беларуси, ничего хорошего для Беларуси не сделает. А может, даже сделает хуже».


КГБ Беларуси задержал юриста Юрия Зенковича и литературоведа Александра Федуту (в Москве), а также председателя Партии БНФ Григория Костусёва (в Шклове). Их обвиняют в попытке захвата власти.
 
 
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По словам эксперта, никаких свидетельств настоящей подготовки переворота не показано — только разговоры.
 
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