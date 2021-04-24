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Долг Карпенкова за коммуналку за месяц вырос на 274 рубля

24.04.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Долг Карпенкова за коммуналку за месяц вырос на 274 рубля
Теперь долг вырос до 10 329 рублей / Еврорадио
В прошлом месяце в телеграм-канале Антона Мотолько появилась квитанция на оплату коммунальных расходов, выписанная на имя Ирины Карпенковой — так же зовут жену экс-начальника ГУБОПиК, а теперь замминистра внутренних дел Николая Карпенкова. Долг Карпенковой за коммуналку по состоянию на март 2021 года составлял 10 055 рублей.

Еврорадио нашло этому подтверждения. Через месяц мы решили проверить, что же произошло с долгом. Оказалось, что счёт по-прежнему не оплачен. За месяц он вырос на 274 рубля и составляет теперь 10 329 рублей.

Долг Карпенкова за коммуналку за месяц вырос на 274 рубля

Скриншот из системы ЕРИП / Еврорадио

В прошлый раз нам также удалось узнать, что у жильца того же дома по имени Максим Николаевич Мирный по коммуналке был долг в 1106 рублей. Этот долг с тех пор оказался погашен. Теперь система предъявляет к оплате 100 рублей — нормальную сумму для большой квартиры в отопительный сезон.
 
 
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Долг Карпенковой за коммуналку по состоянию на март 2021 года составлял 10 055 рублей.
 
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