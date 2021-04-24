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Долг Карпенкова за коммуналку за месяц вырос на 274 рубля
Источник материала: UDF
Теперь долг вырос до 10 329 рублей / Еврорадио
Скриншот из системы ЕРИП / Еврорадио
В прошлый раз нам также удалось узнать, что у жильца того же дома по имени Максим Николаевич Мирный по коммуналке был долг в 1106 рублей. Этот долг с тех пор оказался погашен. Теперь система предъявляет к оплате 100 рублей — нормальную сумму для большой квартиры в отопительный сезон.
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Долг Карпенковой за коммуналку по состоянию на март 2021 года составлял 10 055 рублей.
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