Источник материала: UDF



Теперь долг вырос до 10 329 рублей / Еврорадио

Скриншот из системы ЕРИП / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Долг Карпенкова за коммуналку за месяц вырос на 274 рубля Долг Карпенковой за коммуналку по состоянию на март 2021 года составлял 10 055 рублей.

нашло этому подтверждения. Через месяц мы решили проверить, что же произошло с долгом. Оказалось, что счёт по-прежнему не оплачен. За месяц он вырос на 274 рубля и составляет теперь 10 329 рублей.В прошлый раз нам также удалось узнать, что у жильца того же дома по имени Максим Николаевич Мирный по коммуналке был долг в 1106 рублей. Этот долг с тех пор оказался погашен. Теперь система предъявляет к оплате 100 рублей — нормальную сумму для большой квартиры в отопительный сезон.