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«Чудо свершилось»: Олега Корбана осудили на 1,5 года «химии» и выпустили
Источник материала: UDF
Олег Корбан / svaboda.org
Об этом активист сам
«Чудо свершилось, сегодня меня выпустили на свободу!»
Корбана задержали 25 октября, дома у него прошел обыск. Его обвиняли по ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»).
Его судебный процесс проходил в Московском суде Минска. Судья Ольга Малашенко решила сделать суд закрытым.
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Активиста задержали еще 25 октября, дома у него прошел обыск.
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