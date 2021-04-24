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«Чудо свершилось»: Олега Корбана осудили на 1,5 года «химии» и выпустили

24.04.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Чудо свершилось»: Олега Корбана осудили на 1,5 года «химии» и выпустили
Олег Корбан / svaboda.org
Лидера общественной инициативы «Альтернатива" Олега Корбана осудили на 1,5 года ограничения свободы и отпустили.

Об этом активист сам написал в Фейсбуке:

«Чудо свершилось, сегодня меня выпустили на свободу!»


Корбана задержали 25 октября, дома у него прошел обыск. Его обвиняли по ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

Его судебный процесс проходил в Московском суде Минска. Судья Ольга Малашенко решила сделать суд закрытым.
 
Теги: Минск
 
 
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Активиста задержали еще 25 октября, дома у него прошел обыск.
 
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