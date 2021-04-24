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Гороскоп на 24 апреля: что ждет все знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на субботу / tv.ua
Овен
Овна Сегодня потянет к наведению порядка в своей жизни. Но если вы пока боитесь крупных перемен, можно навести порядок в пространстве вокруг себя и очистить место для нового.
Телец
Тельцу рекомендуется утро этого дня посвятить отдыху и релаксу, а вот на вторую половину дня можно назначать важные встречи.
Близнецы
Рак
Все свои идеи держите Сегодня при себе. Понимания у окружающих вы не встретите, а вот нажить себе завистников можете.
Лев
Ваши дни в последнее время складывались непросто, но Сегодня вы сможете разобраться в самых запутанных ситуациях. Особенно благоприятной будет вторая половина дня.
Дева
Сегодня Деве следует задуматься над укреплением своего авторитета. Поработайте над своим имиджем и поведением.
Весы
Сегодня вам будет очень трудно сосредоточиться, из-за чего даже самые простые, рутинные дела у Весов могут продвигаться кое-как, со скрипом.
Скорпион
День благоприятен для улучшения материального положения. То, как будут развиваться события зависит исключительно от вас.
Стрелец
Сегодня вам придется тратить время, силы и деньги на нерешенные проблемы, выяснение отношений с коллегами или близкими людьми. Вторая половина дня пройдет более спокойно.
Козерог
Сегодня Козерог, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют. Удача будет не на вашей стороне.
Водолей
Сегодня – тот самый день, когда инициатива Водолея может оказаться наказуемой. Друзья не оценят ваших порывов.
Рыбы
Сегодня высока вероятность внекорректного поведения в общении с окружающими. Поэтому не следует проявлять активность в любых сферах деятельности. Следует обращать внимание на дурные знаки и предзнаменования.
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Тельцу рекомендуется утро этого дня посвятить отдыху и релаксу.
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