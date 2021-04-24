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Гороскоп на субботу / tv.ua

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 24 апреля: что ждет все знаки Зодиака Тельцу рекомендуется утро этого дня посвятить отдыху и релаксу.

Овна Сегодня потянет к наведению порядка в своей жизни. Но если вы пока боитесь крупных перемен, можно навести порядок в пространстве вокруг себя и очистить место для нового.Тельцу рекомендуется утро этого дня посвятить отдыху и релаксу, а вот на вторую половину дня можно назначать важные встречи.БлизнецыСегодня Близнецам следует прислушиваться к советам окружающих – в них будет много ценного для вас. Звезды не советуют решать что-то самолично.Все свои идеи держите Сегодня при себе. Понимания у окружающих вы не встретите, а вот нажить себе завистников можете.Ваши дни в последнее время складывались непросто, но Сегодня вы сможете разобраться в самых запутанных ситуациях. Особенно благоприятной будет вторая половина дня.Сегодня Деве следует задуматься над укреплением своего авторитета. Поработайте над своим имиджем и поведением.Сегодня вам будет очень трудно сосредоточиться, из-за чего даже самые простые, рутинные дела у Весов могут продвигаться кое-как, со скрипом.День благоприятен для улучшения материального положения. То, как будут развиваться события зависит исключительно от вас.Сегодня вам придется тратить время, силы и деньги на нерешенные проблемы, выяснение отношений с коллегами или близкими людьми. Вторая половина дня пройдет более спокойно.Сегодня Козерог, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют. Удача будет не на вашей стороне.Сегодня – тот самый день, когда инициатива Водолея может оказаться наказуемой. Друзья не оценят ваших порывов.Сегодня высока вероятность внекорректного поведения в общении с окружающими. Поэтому не следует проявлять активность в любых сферах деятельности. Следует обращать внимание на дурные знаки и предзнаменования.