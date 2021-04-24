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Гороскоп на 24 апреля: что ждет все знаки Зодиака

24.04.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 24 апреля: что ждет все знаки Зодиака
Гороскоп на субботу / tv.ua
Сегодня - день осуществления желаний. Гороскоп будет способствовать тому, чтобы вы добились всего, чего хотели.

Овен


Овна Сегодня потянет к наведению порядка в своей жизни. Но если вы пока боитесь крупных перемен, можно навести порядок в пространстве вокруг себя и очистить место для нового.

Телец


Тельцу рекомендуется утро этого дня посвятить отдыху и релаксу, а вот на вторую половину дня можно назначать важные встречи.

Близнецы


Сегодня Близнецам следует прислушиваться к советам окружающих – в них будет много ценного для вас. Звезды не советуют решать что-то самолично.

Рак


Все свои идеи держите Сегодня при себе. Понимания у окружающих вы не встретите, а вот нажить себе завистников можете.

Лев


Ваши дни в последнее время складывались непросто, но Сегодня вы сможете разобраться в самых запутанных ситуациях. Особенно благоприятной будет вторая половина дня.

Дева


Сегодня Деве следует задуматься над укреплением своего авторитета. Поработайте над своим имиджем и поведением.

Весы


Сегодня вам будет очень трудно сосредоточиться, из-за чего даже самые простые, рутинные дела у Весов могут продвигаться кое-как, со скрипом.

Скорпион


День благоприятен для улучшения материального положения. То, как будут развиваться события зависит исключительно от вас.

Стрелец


Сегодня вам придется тратить время, силы и деньги на нерешенные проблемы, выяснение отношений с коллегами или близкими людьми. Вторая половина дня пройдет более спокойно.

Козерог


Сегодня Козерог, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют. Удача будет не на вашей стороне.

Водолей


Сегодня – тот самый день, когда инициатива Водолея может оказаться наказуемой. Друзья не оценят ваших порывов.

Рыбы


Сегодня высока вероятность внекорректного поведения в общении с окружающими. Поэтому не следует проявлять активность в любых сферах деятельности. Следует обращать внимание на дурные знаки и предзнаменования.
 
 
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Тельцу рекомендуется утро этого дня посвятить отдыху и релаксу.
 
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