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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 24 апреля: главные приметы и запреты этого дня, кто празднует именины В этот день нельзя ни в коем случае ничего сеять и сажать - ничего из этого не приживется.

Про все приметы и запреты этого дня, а также у кого в эту дату день ангела - читайте ниже в нашем материале.Отметим, что Святой Антип Пергамский был учеником Иоанна Богослова - любимого апостола Иисуса Христа. Он упоминается в книге «Нового завета» «Откровение», которую написал Иоанн.Наши предки в этот день изготавливали особый целебный напиток. Для него использовали воду из 7 святых источников, добавляли воду из своего источника, затем с молитвой перемешивали и пили за здоровье.В этот день говорили, что «на Антипа воды открываются». Если оживали ручьи, родники и другие водные источники, говорили будет хороший урожай.Если в этот день - на Антипа на реке оставался лед, это означало, что весна затянется.Заморозки в этот день означают, что холод будет держаться еще целый месяц.Если вода на Антипа разольется дважды, причем, во второй раз - обильнее, поздний урожай будет лучше раннего.Если утром небо окрашено в красные тона – остаток весны будет дождливым и ветреным.Если на Антипа пошел дождь - летом не будет грибов.Если зацвела верба - ждите скорого тепла.В этот день нельзя ни в коем случае ничего сеять и сажать - ничего из этого не приживется.Именины в этот день отмечают Антип, Иван и Яков.