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Лучший боец UFC отрекся от требования 30 миллионов долларов за поединок

24.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс отреагировал на слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта о высоких требованиях спортсмена. Пост доступен в Twitter-аккаунте американца.

Фото: Thomas Shea / Reuters

Джонс отрекся от требований 30 миллионов долларов за поединок против действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну. Он заявил, пишет Лента.Ру, что никогда не озвучивал подобного в переговорах с организацией.

«Либо кто-то ведет переговоры от моего имени, либо...», — написал Джонс, занимающий первое место в рейтинге лучших бойцов UFC.

23 апреля Уайт заявил, что планирует провести поединок Нганну и американца Деррика Льюиса. Свое решение он, в частности, объяснил слишком высокими требованиями Джонса, который, по его словам, просил гарантированный выплаты 30 миллионов долларов.
 
 
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс отреагировал на слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта о высоких требованиях...
 
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