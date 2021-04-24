Лучший боец UFC отрекся от требования 30 миллионов долларов за поединок

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пишет Лента.Ру, что никогда не озвучивал подобного в переговорах с организацией. Джонс отрекся от требований 30 миллионов долларов за поединок против действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну. Он заявил,Лента.Ру, что никогда не озвучивал подобного в переговорах с организацией.





«Либо кто-то ведет переговоры от моего имени, либо...», — написал Джонс, занимающий первое место в рейтинге лучших бойцов UFC.





23 апреля Уайт заявил, что планирует провести поединок Нганну и американца Деррика Льюиса. Свое решение он, в частности, объяснил слишком высокими требованиями Джонса, который, по его словам, просил гарантированный выплаты 30 миллионов долларов.