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Лучший боец UFC отрекся от требования 30 миллионов долларов за поединок
Источник материала: Партизан
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс отреагировал на слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта о высоких требованиях спортсмена. Пост доступен в Twitter-аккаунте американца.
Фото: Thomas Shea / Reuters
Джонс отрекся от требований 30 миллионов долларов за поединок против действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну. Он заявил,
«Либо кто-то ведет переговоры от моего имени, либо...», — написал Джонс, занимающий первое место в рейтинге лучших бойцов UFC.
23 апреля Уайт заявил, что планирует провести поединок Нганну и американца Деррика Льюиса. Свое решение он, в частности, объяснил слишком высокими требованиями Джонса, который, по его словам, просил гарантированный выплаты 30 миллионов долларов.
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс отреагировал на слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта о высоких требованиях...
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