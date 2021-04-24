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Минские пляжи закрепили за предприятиями
Источник материала: Партизан
Пляжи водохранилищ Дрозды, Криница и Заславское в этом году закрепили за различными минскими предприятиями. Сделано это для того, чтобы навести порядок на территориях, но не только.
Об этом шла речь на заседании рабочей группы Мингорисполкома по вопросу содержания и благоустройства территории столицы,
— Надо поднять уровень наших зон отдыха, поэтому закрепленным предприятиям важно не просто привести территорию в порядок, покрасить-починить имеющееся оборудование, но и предложить что-то новое, креативное, — отметил на заседании заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. — Всем надо подумать, какие привлекательные фишки для минчан предложить.
По мнению Дороховича, не исключено, что нынешним летом горожане предпочтут отдых в столице поездкам за границу, потому пляжные зоны должны радовать людей, быть особенными.
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Пляжи водохранилищ Дрозды, Криница и Заславское в этом году закрепили за различными минскими предприятиями. Сделано это для того, чтобы навести порядок на...
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