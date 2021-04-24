Минские пляжи закрепили за предприятиями









передает корреспондент агентства «Минск-Новости». Об этом шла речь на заседании рабочей группы Мингорисполкома по вопросу содержания и благоустройства территории столицы,корреспондент агентства «Минск-Новости».





— Надо поднять уровень наших зон отдыха, поэтому закрепленным предприятиям важно не просто привести территорию в порядок, покрасить-починить имеющееся оборудование, но и предложить что-то новое, креативное, — отметил на заседании заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. — Всем надо подумать, какие привлекательные фишки для минчан предложить.





По мнению Дороховича, не исключено, что нынешним летом горожане предпочтут отдых в столице поездкам за границу, потому пляжные зоны должны радовать людей, быть особенными.



