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Анастасия Шкурдай выиграла уже четыре «золота» на чемпионате Беларуси

24.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За три соревновательных дня брестская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла уже четыре золотые медали.



Мастеру спорта международного класса не было равных на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем и 100 метров на спине. Также Настя финишировала первой в составе женской команды Брестской области в эстафете 200х4 вольным стилем. 

Сегодня открытый чемпионат Беларуси (в соревнованиях участвуют и спортсмены из России), который проходит в Бресте, завершится. У Анастасии есть отличная возможность пополнить свою копилку пятой медалью – на дистанции 100 метров баттерфляем.

 
 
Теги: Брест
 
 
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За три соревновательных дня брестская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла уже четыре золотые медали.
 
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