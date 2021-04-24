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Анастасия Шкурдай выиграла уже четыре «золота» на чемпионате Беларуси
Источник материала: Партизан
За три соревновательных дня брестская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла уже четыре золотые медали.
Мастеру спорта международного класса не было равных на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем и 100 метров на спине. Также Настя финишировала первой в составе женской команды Брестской области в эстафете 200х4 вольным стилем.
Сегодня открытый чемпионат Беларуси (в соревнованиях участвуют и спортсмены из России), который проходит в Бресте, завершится. У Анастасии есть отличная возможность пополнить свою копилку пятой медалью – на дистанции 100 метров баттерфляем.
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За три соревновательных дня брестская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла уже четыре золотые медали.
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