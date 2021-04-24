ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще два украинских исполнителя пропали из афиши «Славянского базара», среди них — победительница прошлогоднего конкурса

24.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Олег Винник и Элина Иващенко исчезли из программы «Славянского базара в Витебске». Иващенко представляла Украину в прошлом году и заняла первое место в конкурсе молодых исполнителей, а также получила премию Лукашенко «Славянская надежда».

Еще два украинских исполнителя пропали из афиши «Славянского базара», среди них — победительница прошлогоднего конкурса
Олег Винник и Элина Иващенко. Фото YouTube
Украинские исполнители Винник и Иващенко, недавно представившие совместный трек «Діаманти» были заявлены в гала-концерте торжественного закрытия фестиваля, однако теперь их в афише «Славянского базара» нет.


Элина Иващенко на «Славянском базаре в Витебске», 2020 год. Фото Сергея Серебро

Ни в украинской прессе, ни на официальных страницах Олега Винника и Элины Иващенко никаких сообщений о том, что они отказались от выступления в Витебске, найти не удалось, пишет ННВ.

Интриги добавляет то, молодая певица в прошлом году принимала участие конкурсе молодых исполнителей «Витебск-2020». При этом она не только заняла первое место, но и стала лауреаткой специальной премии Александр Лукашенко «Славянская надежда».



Ранее сообщалось, что под прессингом поклонников в Интернет, от участия в витебском фестивале отказался ряд артистов, например, Наташа Королева и Александр Буйнов, а кроме того отказались вести концерты сразу трое ведущих из Украины.

Следует отметить, что, не смотря на исчезновение некоторых имен из программы «Славянского базара в Витебске», количество заявленных исполнителей постепенно увеличивается, так как в афишах появляются новые имена. Так, стало известно, что на том же гала-концерте закрытия выступят Игорь Корнелюк, Николай Носков и Александр Панайотов.

С 23 апреля стартовал второй этап продажи билетов на «Славянский базар», теперь стали доступны для приобретения билеты на мероприятия всех площадок фестиваля, а не только Летнего амфитеатра.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Винник и Элина Иващенко исчезли из программы «Славянского базара в Витебске». Иващенко представляла Украину в прошлом году и заняла первое место в конкурсе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 24 апреля: что ждет все знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by