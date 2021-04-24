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МАЗ: поставки техники в Украину продолжатся в полном объеме и в указанные сроки

24.04.2021 10:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ОАО «МАЗ» совместно с официальным дистрибьютором ООО «СИИ «Торговый Дом «МАЗ-Украина» продолжает свою работу на рынке Украины в обычном режиме, говорится в сообщении на сайте Минского автозавода.

 

МАЗ: поставки техники в Украину продолжатся в полном объеме и в указанные сроки
Фото: maz.by.

 

В нем подчеркивается, что рынок Украины для МАЗа — один из стратегически важных. «За время сотрудничества наше предприятие изготовило и поставило полторы тысячи единиц пассажирской техники во все регионы страны. Особенно продуктивными были последние три года, когда объем поставок достиг двухсот пятидесяти единиц в год. В грузовом сегменте количество реализованной за последние шесть лет автотехники достигло более восьми тысяч единиц», — подчеркивают на МАЗе.

«Поставки в Украину техники МАЗ, в том числе и пассажирской, продолжатся после 1 мая в полном объеме и в указанные сроки. ООО «СИИ «Торговый Дом «МАЗ-Украина» продолжает функционировать и выполнять все свои обязательства перед потребителями. Хотим подчеркнуть, что все клиенты торгового дома «МАЗ-Украина» получат надежную и комфортную автотехнику МАЗ согласно оговоренному количеству и точно в срок», — подчеркивают на предприятии.

Как сообщалось, на этой неделе стало известно, что Украина вводит специальную пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на автобусы и другие транспортные средства белорусского производства.

Межведомственной комиссией по международной торговле установлены «факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины — предприятий автомобилестроения».

Комиссия выяснила, что белорусским правительством «созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Беларуси».

Решение комиссии вступит в силу через 10 дней после опубликования.

 
 
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ОАО «МАЗ» совместно с официальным дистрибьютором ООО «СИИ «Торговый Дом «МАЗ-Украина» продолжает свою работу на рынке Украины в обычном режиме, говорится в...
 
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