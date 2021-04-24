Видеофакт. «Враг не прошел» — в Псковской области пошли под бульдозер 20 тонн ввезенных из Беларуси груш

В Псковской области изъяли «санкционку» — огромную партию ввезенных через Беларусь нидерландских груш сорта «конференция». Все 19,9 тонн фруктов были «уничтожены механическим путем», информировало Северо-Западное управление Россельхознадзора.





Процесс был запечатлен на видео — сельхозпродукцию свезли на свалку в Себеж и давили бульдозером, передает Росбалт .

Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг раскритиковал решение чиновников, а акт намеренной порчи импорта назвал «триумфальной битвой между Россией и нидерландскими грушами». «Враг не прошел», — сыронизировал парламентарий в своем Telegram.

Напомним, в России регулярно уничтожают продукты, попавшиею под эмбарго в ответ на западные санкции. В середине 2015 года президент Владимир Путин подписал указ, который предписывает «расправляться» с запрещенным к ввозу продовольствием прямо на границе.