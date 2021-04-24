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Официально: средняя зарплата в марте выросла на 8,4%

24.04.2021 10:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Средняя номинальная начисленная заработная плата в марте 2021 года по сравнению с февралем выросла на 107,6 рубля, или на 8,4%, и составила 1384,7 рубля, сообщает Белстат. Таким образом, средняя зарплата составила около 535 долларов в эквиваленте.

Официально: средняя зарплата в марте выросла на 8,4%

Средняя зарплата выросла после падения в течение первых двух месяцев, отмечает БелаПАН.

В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года ее размер сократился на 184,6 рубля, или на 12,5%, и составил 1290 рублей, в феврале к январю на 12,9 рубля, или на 1% до 1277,1 рубля.

Наибольшая мартовская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 2062,9 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 1102,7. В Брестской области средняя зарплата составила 1157,3 рубля, в Витебской — 1121,3 рубля, Гомельской — 1196,3 рубля, Гродненской — 1176,1 рубля, Минской — 1337,5 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в марте она составила 7301,4 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 665,5 рубля.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Средняя номинальная начисленная заработная плата в марте 2021 года по сравнению с февралем выросла на 107,6 рубля, или на 8,4%, и составила 1384,7 рубля, сообщает Белстат....
 
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