"Голосом" Парада Победы в Москве будет Антон Сунцов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Диктором Парада Победы в Москве 9 мая станет Антон Сунцов, сообщает РИА Новости .

"Да, это так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Голосом" Парада Победы в Москве долгие годы (с 2006 года) был народный артист России Евгений Хорошевцев. 13 декабря прошлого года 77-летний диктор умер .

В российской столице полным ходом идет подготовка к торжественному мероприятию. Сегодня в Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, принимающая участие в Параде Победы на Красной площади.

Так, первой на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" были доставлены в Москву на специальной технике.

Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершила марш своим ходом на временную площадку.