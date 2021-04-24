ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Голосом" Парада Победы в Москве будет Антон Сунцов

24.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Диктором Парада Победы в Москве 9 мая станет Антон Сунцов, сообщает РИА Новости.

"Да, это так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Голосом" Парада Победы в Москве долгие годы (с 2006 года) был народный артист России Евгений Хорошевцев. 13 декабря прошлого года 77-летний диктор умер.   

В российской столице полным ходом идет подготовка к торжественному мероприятию. Сегодня в Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, принимающая участие в Параде Победы на Красной площади.

Так, первой на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" были доставлены в Москву на специальной технике.

Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершила марш своим ходом на временную площадку.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диктор Антон Сунцов является учеником многолетнего "голоса Кремля" Евгения Хорошевцева, который умер в декабре 2020-го.
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт. «Враг не прошел» — в Псковской области пошли под бульдозер 20 тонн ввезенных из Беларуси груш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by