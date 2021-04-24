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В Солигорском районе в ДТП пострадали семь человек

24.04.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Солигорском районе на автодороге недалеко от деревни Раховичи вечером 23 апреля произошло ДТП с участием двух автомобилей. 34-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Megane под управлением 48-летнего жителя Солигорска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома.

В результате аварии семь человек получили травмы, госпитализированы оба водителя и четыре пассажира.

ГАИ напомнила водителям о необходимости соблюдать скоростные режимы и быть внимательными за рулем.

 
 
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В Солигорском районе на автодороге недалеко от деревни Раховичи вечером 23 апреля произошло ДТП с участием двух автомобилей. 34-летний водитель автомобиля «Лада...
 
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