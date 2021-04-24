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«Моему самому возрастному пациенту было 84 года». Сексолог рассказывает о профдеформации и половом воспитании

24.04.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Секс, много секса, мало секса, проблемы с сексом и еще анекдот про секс. Рубрика «Бытовуха», что ожидаемо, добралась до сексолога. Зовут Ольга. Знает все про любителей вернуть эрекцию за час до отлета на отпуск, отсутствие оргазмов и удовольствия от процесса, преждевременном финише и всевозможных фетишах. Представители разных профессий продолжают живописать свой быт.

  • Фраза про отсутствие секса в СССР вырвана из контекста. У нее есть продолжение. «В СССР не было секса, а была любовь». Конечно же, секс был. Просто о нем, как и практически обо всем другом, разговаривали. На кухне.
  • Моему самому возрастному пациенту было 84 года. Пришел дедушка: «Доктор! А это нормально, что моей жене 75 и она не хочет, а я хочу, но не могу?» Я сказала, что это абсолютно нормально: «У вас разная половая конституция». А это как цвет глаз. Человек с ней рождается. Это нельзя изменить. Это причина, по которой ему в 84 еще хочется. Так заложено биологией.
  • Профдеформация сексолога — вещь очень стереотипная. В большинстве случаев ты знаешь более-менее обо всех проблемах своих близких. Если педиатру пишут про детей, то мне присылают картинки. Даже незнакомые люди. «Ой, извините! У меня капает зеленое с члена, а что это может быть?» Или спрашивают, как правильно измерять член. Ответ простой: «В эрегированном состоянии».
  • Если партнер отказывается от орального секса, это значит, что орального секса, он, собственно, не хочет. Или хочет использовать этот оральный секс взамен на что-то. Такое часто бывает в паре. Подобные проблемы возникают из-за плохого полового воспитания. Это прямо базовый уровень.
  • Почему люди ходят налево? Потому, что их не устраивают собственные отношения. Потому, что они думают, будто где-то там будет лучше. Так и получается. Но они пользуются только одной стороной отношений — любовными, романическими удовольствиями. Но если поменять жену на любовницу, в большинстве случаев через полгода все будет то же самое. Та же бытовуха, те же претензии, те же упреки.
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Секс, много секса, мало секса, проблемы с сексом и еще анекдот про секс. Рубрика «Бытовуха», что ожидаемо, добралась до сексолога. Зовут Ольга. Знает все про...
 
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