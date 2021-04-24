«Моему самому возрастному пациенту было 84 года». Сексолог рассказывает о профдеформации и половом воспитании

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Секс, много секса, мало секса, проблемы с сексом и еще анекдот про секс. Рубрика «Бытовуха», что ожидаемо, добралась до сексолога. Зовут Ольга. Знает все про любителей вернуть эрекцию за час до отлета на отпуск, отсутствие оргазмов и удовольствия от процесса, преждевременном финише и всевозможных фетишах. Представители разных профессий продолжают живописать свой быт.