«Моему самому возрастному пациенту было 84 года». Сексолог рассказывает о профдеформации и половом воспитании

Секс, много секса, мало секса, проблемы с сексом и еще анекдот про секс. Рубрика «Бытовуха», что ожидаемо, добралась до сексолога. Зовут Ольга. Знает все про любителей вернуть эрекцию за час до отлета на отпуск, отсутствие оргазмов и удовольствия от процесса, преждевременном финише и всевозможных фетишах. Представители разных профессий продолжают живописать свой быт.
Фраза про отсутствие секса в СССР вырвана из контекста. У нее есть продолжение. «В СССР не было секса, а была любовь». Конечно же, секс был. Просто о нем, как и практически обо всем другом, разговаривали. На кухне.
Моему самому возрастному пациенту было 84 года. Пришел дедушка: «Доктор! А это нормально, что моей жене 75 и она не хочет, а я хочу, но не могу?» Я сказала, что это абсолютно нормально: «У вас разная половая конституция». А это как цвет глаз. Человек с ней рождается. Это нельзя изменить. Это причина, по которой ему в 84 еще хочется. Так заложено биологией.
Профдеформация сексолога — вещь очень стереотипная. В большинстве случаев ты знаешь более-менее обо всех проблемах своих близких. Если педиатру пишут про детей, то мне присылают картинки. Даже незнакомые люди. «Ой, извините! У меня капает зеленое с члена, а что это может быть?» Или спрашивают, как правильно измерять член. Ответ простой: «В эрегированном состоянии».
Если партнер отказывается от орального секса, это значит, что орального секса, он, собственно, не хочет. Или хочет использовать этот оральный секс взамен на что-то. Такое часто бывает в паре. Подобные проблемы возникают из-за плохого полового воспитания. Это прямо базовый уровень.
Почему люди ходят налево? Потому, что их не устраивают собственные отношения. Потому, что они думают, будто где-то там будет лучше. Так и получается. Но они пользуются только одной стороной отношений — любовными, романическими удовольствиями. Но если поменять жену на любовницу, в большинстве случаев через полгода все будет то же самое. Та же бытовуха, те же претензии, те же упреки.