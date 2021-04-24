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Даже Путину не сказал? В Кремле недоумевают по поводу анонсированного Лукашенко «принципиального решения»

24.04.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Даже Путину не сказал? В Кремле недоумевают по поводу анонсированного Лукашенко «принципиального решения»
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу заявления Александра Лукашенко о скором принятии «одного из принципиальных» декретов «за четверть века».

«Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чём идёт речь», — цитирует его РИА Новости.


Таким образом он ответил на вопрос журналиста, сказал ли Лукашенко Владимиру Путину во время переговоров, о чём он намерен заявить.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время объявит о принятии «одного из принципиальных» декретов «за четверть века».
 
 
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