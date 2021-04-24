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Даже Путину не сказал? В Кремле недоумевают по поводу анонсированного Лукашенко «принципиального решения»
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
«Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чём идёт речь», — цитирует его
Таким образом он ответил на вопрос журналиста, сказал ли Лукашенко Владимиру Путину во время переговоров, о чём он намерен заявить.
Ранее Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время объявит о принятии «одного из принципиальных» декретов «за четверть века».
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Даже Путину не сказал? В Кремле недоумевают по поводу анонсированного Лукашенко «принципиального решения»
«Мне неизвестно об этом», — заявил Дмитрий Песков.
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