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РИА Новости . «Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чём идёт речь», — цитирует его

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Даже Путину не сказал? В Кремле недоумевают по поводу анонсированного Лукашенко «принципиального решения» «Мне неизвестно об этом», — заявил Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, сказал ли Лукашенково время переговоров, о чём он намерен заявить.Ранеесообщил, что в ближайшее время объявит о принятии «одного из принципиальных» декретов «за четверть века».