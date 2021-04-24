Отпечаток пальца гончара давностью пять тысяч лет обнаружили в Великобритании

Находка принадлежит Рою Тауэрсу, который исследовал стоянку на мысе Бродгара. Он заметил некий след на черепке древней глиняной посуды. Для того, чтобы убедиться, является ли он точно отпечатком пальца, ученые сделали несколько снимков с разных ракурсов,ОНТ. На основе фотографий программа создала детализированную модель объекта, которую можно внимательно рассматривать со всех сторон на экране. Это помогает заметить то, что не видно невооруженным глазом.