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Отпечаток пальца гончара давностью пять тысяч лет обнаружили в Великобритании
Источник материала: Партизан
Археологи из Шотландии на Оркнейских островах обнаружили отпечаток пальца давностью около пяти тысяч лет, передает BBC.
Фото: BBC
Находка принадлежит Рою Тауэрсу, который исследовал стоянку на мысе Бродгара. Он заметил некий след на черепке древней глиняной посуды. Для того, чтобы убедиться, является ли он точно отпечатком пальца, ученые сделали несколько снимков с разных ракурсов,
Археологи надеются, что данные анализа отпечатка пальца помогут в дальнейшем определить пол и возраст человека.
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Археологи из Шотландии на Оркнейских островах обнаружили отпечаток пальца давностью около пяти тысяч лет, передает BBC.
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