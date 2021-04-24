Гродно по статье уволили девушку, которую раньше судили за бело-красно-белую полоску на штанах









рассказала Блогу Более 10 лет девушка проработала в гродненском филиале РУП "Белпочта". Накануне увольнения по статье гродненке отказали уволиться по соглашению сторон,Блогу Гродно s13.ru сама Любовь Сарлай.





— Я написала заявление на отгул за свой счёт 25 марта. Мне перезвонили из отдела кадров и сказали: "в этот день мы не сможем тебя отпустить, выбирай любой другой". Но мне нужен был отгул именно в этот день, зачем мне другой? Я оставила заявление и предупредила, что в этот день на работу не выйду.





25 марта девушка не вышла на работу, а в обед к ней домой пришли сотрудники милиции и завезли ее в Октябрьский РОВД, где продержали до вечера без объяснения причин.





— 9 апреля, получив первую зарплату (гродненка недавно вышла из декретного отпуска - прим. s13.ru), я была немного шокирована суммой - 280 рублей, до этого был еще аванс - 140 рублей. Я написала заявление на увольнение и отправила его руководителю. В нем я объяснила, почему хочу уволиться - из-за низкой оплаты труда и предложила ему попробовать прожить за эти деньги месяц.





Но в заявлении написали - отказать по соглашению сторон. 19 апреля, спустя почти месяц после прогула 25 марта, руководство филиала подготовило приказ на увольнение по статье. 22 апреля Любовь Сарлай была уволена.





— Я пришла работать на "Белпочту" в 2008 году. Работала там сначала оператором, потом какое-то время начальником передвижного отделения, специалистом. Никогда не было никаких взысканий и замечаний, - рассказала Блогу Гродно s13.ru Любовь Сарлай. - Да и после якобы прогула все было нормально, пока я сама не написала заявление на увольнение.