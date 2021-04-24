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В России введут электронные патенты для гастарбайтеров

24.04.2021 11:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В России для трудовых мигрантов могут ввести электронный патент, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД. Это будет карта с электронным носителем информации.

 

В России введут электронные патенты для гастарбайтеров
Фото: migrantocenter.ru.

 

По словам представителя ведомства, МВД уже готовит необходимую нормативную базу. Первым городом, где трудовые мигранты получат электронные патенты на работу, станет Москва.

«Ввод электронного патента на территории города Москвы будет возможен после издания вышеуказанных нормативных правовых актов МВД и последующего заключения соответствующего соглашения между МВД и правительством Москвы», — добавили в пресс-службе.

В феврале правительство предложило обязать всех мигрантов, прибывающих в Россию из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца, проходить биометрический и медицинский контроль. Речь идет прежде всего о гражданах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые приезжают в Россию работать.

Из-за неполного контроля за здоровьем мигрантов растет риск завоза опасных инфекционных заболеваний, отметили авторы законопроекта. Кроме того, биометрические данные помогут правоохранительным органам при розыске преступников, террористов и лиц, пребывание которых в России нежелательно, считают они. Этот законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.

Для трудовых мигрантов также введут электронную регистрацию, сообщили в МВД. Электронная регистрация будет обязательным условием для их трудоустройства. Кроме того, зарегистрироваться в специальном реестре обяжут и работодателей иностранцев.

По оценкам экспертов, в России до пандемии трудились около 1 млн белорусских граждан, еще порядка 0,5 млн – выбирали другие страны.

 
 
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В России для трудовых мигрантов могут ввести электронный патент, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД. Это будет карта с электронным носителем информации.  
 
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