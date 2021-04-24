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Что будет со Skoda в Беларуси? Разбираемся, что означает запрет на ввоз и продажу авто этой марки
Источник материала: Tut.by
Правительство
Запретили всю Skoda? И российскую тоже?
Скорее всего, нет.
Поскольку новость о списке «запрещенки» появилась в самом конце рабочей недели и каких-то пояснений по нему от чиновников не было, остается разбираться только с формулировками из документа. Там, кроме всего прочего, сказано, что основанием для принятия постановления стал указ президента, которым предусматривается «введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на ее территории отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями».
Здесь обращаем внимание на формулировку про страну происхождения. Для большинства моделей Skoda, которые продаются на нашем рынке — это Россия. Выходит, под запрет машины российской сборки не попадают.
Второй нюанс: в перечне «запрещенки» четко написано о продукции группы компаний Skoda Auto. Российские «шкоды» производятся ООО «Фольксваген Груп Рус». То есть, это два совершенно разных производителя.
Так что же тогда запретили?
В модельном ряду Skoda есть всего один автомобиль, который привозится из Чехии — это лифтбек Superb. Для него белорусский рынок точно будет закрыт. Как минимум на шесть месяцев, в течение которых будет действовать запрет.
Правда, стоит все же сказать, что сама по себе российская сборка тоже не дает стопроцентной гарантии попадания на рынок. Пример с
А насколько это серьезно для авторынка?
Ответ на этот вопрос кроется в информации о том, какое место занимает Skoda на белорусском рынке? По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в 2020 году марка заняла 6-е место с результатом 3682 авто. При этом в 2020 году в России по данным
Можно ли самому пригнать подержанную Skoda из Европы?
Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.
Исходя из этой формулировки, выходит, что привезти в личное пользование подержанную Skoda из Европы не получится.
А если я уже езжу на запрещенной Skoda?
Продолжайте ездить совершенно спокойно. Документ правительства не вводит каких-то запретов на пользования товарами из списка. Речь идет только о запрете на ввоз и реализацию.
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В перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь, попала и продукция марки Skoda. Попробовали разобраться, что это значит.
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