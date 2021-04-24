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Фотофакт. «К вопросу о «под бело-красно-белым флагом убивали белорусов»

24.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Военный эксперт написал запрос в Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и получил лаконичный, но важный ответ.

– Написал запрос с просьбой составить список имеющихся в Архиве фото- и кинодокументов за период 1939-1946 годы с запечатленными на них людьми под бело-красно-белым флагом или гербом «Погоня» (или с аналогичной расцветки шевронами и иными опознавательными знаками), которые охраняют, конвоируют, пытают или убивают других людей, – пишет Егор Лебедок. – Оплатил эту услугу (все-таки объем работ хороший) и получил ответ: «в фондах архива по интересующей Вас теме фото- и кино-документов не выявлено».

Фотофакт. «К вопросу о «под бело-красно-белым флагом убивали белорусов»

Собственно, таких фото и кинодокументов я и не встречал ранее, несмотря на муссирование лукашенковской пропагандой данной темы уже два десятилетия. Знаю, что есть воспоминания, фото касок, и допускаю, что такое могло быть не масштабно – война все-таки, там и свои своих стреляют – но кино- и фотодокументов пока не видел...

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Военный эксперт написал запрос в Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и получил лаконичный, но важный ответ.
 
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