Фотофакт: в Минске прошел турнир АСА ММА

23 апреля в Минске состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА — Absolute Championship Akhmat. Как рассказали организаторы турнира, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, в Минск прилетели участники из США, Грузии, Украины, Польши, Финляндии, Бразилии и других стран.
Мероприятие проходило в Falcon Club Minsk, где спортсмены провели 14 боев в различных весовых категориях. Звезды белорусского ММА, представляющие Academy MMA, провели три поединка, в которых одержали уверенные победы.
Итоги турнира следующие:
Главный кард:
14. Тони Джонсон победил Дмитрия Побережца техническим нокаутом (3 раунд, 4:04) и успешно защитил чемпионский титул в тяжелом весе.
13. Артем Дамковский победил Витезслава Райноха нокаутом (2 раунд, 1:12).
12. Аурел Пиртеа победил Рауля Тутараули удушающим приемом (1 раунд, 3:38).
11. Даниель Омельянчук победил Дэниеля Джеймса решением судей.
10. Рафал Харатык победил Петра Штруса решением судей.
Прелимы:
9. Владислав Янковский победил Мазияра Эльхамивармезани решением судей.
8. Михал Мартинек победил Томаса Пакутинскаса решением судей.
7. Леван Макашвили победил Элисмара Лиму решением судей.
6. Александр Ковалев победил Маркуса Ритохонку удушающим приемом (1 раунд, 4:17)
5. Азамат Бекоев победил Криса Ханикатта удушающим приемом (2 раунд, 4:33).
4. Дмитрий Микуца победил Карола Селински техническим нокаутом (1 раунд, 3:50).
3. Дмитрий Парубченко победил Тихомира Благовестова решением судей.
2. Бидзина Гавашелишвили победил Микаэля Силандера решением судей.
1. Горан Рельич победил Карлоса Эдуардо решением судей.