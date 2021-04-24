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Ассоциируется с сердечком и красной помадой

Порвала паспорт

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колесниковой исполняется 39 лет: «Долбить, долбить, долбить эту власть всеми законными средствами» Лицом белорусской политики Мария Колесникова стала в 2020 году.

родилась в Минске. Окончила Академию музыки по классу флейты и дирижирования. В Беларуси она около восьми лет преподавала игру на флейте в гимназиях. После ассистентуры-стажировки в Академии музыки четыре года училась в Высшей школе музыки в Штутгарте (Германия) на факультетах старинной и современной музыки. Оставшись в Германии, она участвовала в концертах как исполнитель, а также сама организовывала международные культурные проекты в Германии и до лета 2020 года — в Беларуси.В Беларуси она создала цикл лекций «Уроки музыки для взрослых», и этот курс пользовался популярностью: на лекции приходило до 120 человек. Также Мария была в 2017 году спикером на минской конференции TEDx, а в 2019 году вместе с разработчиком музыкальных приложений Gismart, ассоциацией «Образование для будущего» сделала проект «Оркестр роботов». В этом проекте школьников учили программированию роботов-музыкантов.В августе 2019 года Маша стала арт-директором культурного хаба ОК16, который власти закрыли в начале этого года.Лицом белорусской политики Мария Колесникова стала в 2020 году, когда присоединилась к штабу претендента в президенты. После задержания Бабарико Мария Колесникова стала главным лицом штаба: она вместе с командой подавала документы в ЦИК, а после объединения штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало стала членом триумвирата.Символом кампании Бабарико стало сердечко. Именно сердечко Маша Колесникова показывала всем и всегда, где бы ни появлялась. Даже залу суда, будучи уже за решеткой.Маша рассказывала, что символ придумала команда Бабарико.— Это была командная работа, большое количество людей принимали решение, что там будет. Но нам кажется, что это знак, который очень хорошо показывает миссию Виктора и миссию людей, которых он объединил вокруг себя, — это уважение к людям, любовь, чувство собственного достоинства. В этом сердечке это все есть.Красная помада у белорусок теперь тоже стойко ассоциируется с Марией Колесниковой.В день задержания Марии Колесниковой девушки собрались у Национального художественного музея и встали в сцепку с знак солидарности с Машей. В честь нее они также накрасили губы красной помадой.Колесникову задержали 8 сентября в центре Минска, возле Национального художественного музея. Позже члены штаба Бабарико, которых силовики заставили уехать в Украину, рассказали, что Машу Колесникову пытались вывезти из Беларуси силой, но она порвала свой паспорт на границе.Антон Родненков рассказал, что до границы все трое ехали на разных машинах и должны были пересесть в одну в нейтральной зоне. Когда Родненков сел в машину Кравцова, появилась и Мария Колесникова.— Появилась Мария Колесникова, ее вели, это было достаточно шумно. Было видно, что ее ведут силой, что она сопротивляется. Ее затолкали на заднее сиденье и закрыли. Она кричала, что никуда не поедет. Как только она увидела в машине свой паспорт, она сразу взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла, пожмякала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через него — и пошла в сторону белорусской границы, — рассказал Родненков.Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино, а в начале января — в СИЗО на Володарского в Минске.16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).12 февраля Колесникову обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти. Ей грозит до 12 лет лишения свободы...