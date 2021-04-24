Лидские пограничники перехватили летевшие в Литву два дрона с сигаретами

Очередная попытка контрабандистов перебросить табачные изделия с помощью беспилотников в Литву завершилась неудачей. На этот раз пограничники перехватили два дрона вблизи населенного пункта Дотишки.



Один из перехваченных дронов. Фото: ГПК.

Как сообщает Госпогранкомитет, летательные аппараты были обнаружены пограннарядом в 100 метрах от государственной границы. С помощью радиоэлектронного ружья пограничники прервали полет дронов.

Следственные органы занимаются установлением лиц, причастных к контрабандной деятельности. За нарушение режима в пределах пограничной полосы злоумышленникам грозит штраф до 50 базовых величин, а за нарушение правил использования воздушного пространства – штраф до 20 базовых величин.