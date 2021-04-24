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Лукашенко поехал в чернобыльскую зону — посещает Полесский радиационно-экологический заповедник

24.04.2021 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

24 апреля Александр Лукашенко посещает в Наровлянском районе Полесский радиационно-экологический заповедник.

Лукашенко поехал в чернобыльскую зону — посещает Полесский радиационно-экологический заповедник

«Надо в целом определиться, что мы здесь будем делать. Нельзя бросать эти земли», — заявил Лукашенко и потребовал четкого планирования и расчета в вопросе развития пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий.

По мнению Лукашенко, в Наровлянском, Брагинском, Хойникском районах вокруг крупных населенных пунктов и самих райцентров следует планировать развитие тех или иных видов направлений экономической деятельности, создание рабочих мест.

«Должны быть крупные населенные пункты. Нужно четко представлять, где будут жить люди», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Надо здесь построить столько перерабатывающих предприятий, сколько надо. Исходить надо не с точки зрения рабочих мест, а эффективности. И по всем этим трем районам, особенно зоне, мы должны четко определиться», — отметил он.

 

 

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24 апреля Александр Лукашенко посещает в Наровлянском районе Полесский радиационно-экологический заповедник.
 
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