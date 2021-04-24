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«Жить и работать здесь можно»: Лукашенко посещает пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС регионы

24.04.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Жить и работать здесь можно»: Лукашенко посещает пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС регионы
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко поручил сделать очередной шаг в развитии пострадавших чернобыльских районов.

«Нужна новая конкретная программа с точками - где будут жить люди и чем они будут заниматься. За лето правительство со специалистами подготовит конкретную программу с ответами на вопрос, что мы будем делать в заповеднике», - сказал белорусский правитель, посещая 24 апреля пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС регионы.


«Я каждый год топтал эти земли и убедился, что решение правильное. Жить и работать здесь можно. Это уже не стратегия. Стратегия понятна. И мы должны реализовать ее через конкретные программы и инвестиции», - заявил Александр Лукашенко.


По его словам, новую программу нужно реализовать за текущую пятилетку.

«Мы должны за счет юга Беларуси добавить в самой Беларуси. Это наш резерв, на который мы не обращали внимания. Пришло время и эти земли - однозначно определиться и поднять их. Если мы это не сделаем, нынешнее поколение, никто не сделает еще 35 лет», - цитирует Лукашенко сайт president.gov.by.


Ему также доложили о социально-экономическом развитии Гомельской области и района.

Так, темп роста валового регионального продукта в области за первый квартал текущего года составил 101,4%. Индекс производства за январь - март в промышленности - 111,6%. Но отмечается снижение в сельском хозяйстве, имеется недостаток финансовых средств.

Губернатор, Геннадий Соловей, рассказал, что делается для устранения имеющихся недостатков. Идет снижение запасов готовой продукции на складах. В плюсе также внешняя торговля товарами. Общий объем за январь - февраль - почти $745 млн, прирост к аналогичному периоду 2020 года - $198,7 млн.
 
 
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Новую программу развития регионов нужно реализовать за текущую пятилетку.
 
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