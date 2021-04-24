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Западу плевать на жизнь Лукашенко? Реакция СМИ на «покушение» на него
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
21 апреля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин возмутился, что Запад не осудил «попытку госпереворота в Беларуси».
«Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения, по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли!», – негодовал Путин.
Прав ли российский президент, что «никто этого как бы не замечает»?
Самые заметные публикации
Из всего достаточно небольшого массива информации о задержании «заговорщиков», планировавших «госпереворот» в Беларуси, выделяется всего несколько публикаций.
Немалое внимание этому событию уделил популярный американский информационный телеканал Fox News. Там рассказали, что пресс-секретарь Белого дома отвергла причастность Соединенных Штатов к предполагаемому заговору с целью убийства Лукашенко.
Fox News обратил внимание на выступление президента России с упреками в адрес западных стран, а затем погрузился в контекст. Американские журналисты рассказали о фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, массовых протестах и последовавших за ними репрессиях, более 340 политзаключенных.
Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Rundschau позволил себе высказать свою точку зрения на произошедшее в Беларуси и России. Правда, поводом для этого стало не заявление Лукашенко о «покушении» на него, а возмущенное выступление Путина.
Обозреватель отметил, что президент России в послании Федеральному собранию ни слова не сказал о Навальном, о протестах в стране или танковых бригадах на границе Украины.
«Вместо этого Путин поместил на доску другую фигуру. Белорусскому правителю Александру Лукашенко угрожают планы убийства. Переворот в Минске мог случиться в любой момент. Глава Кремля заявил, что Россия всегда готова отреагировать «быстро и жестко». Путин продемонстрировал, что это может значить, в 2014 году, когда он аннексировал Крым. Даже тогда почти никто ничего не подозревал. И поэтому никого не должно удивлять, если Путин «пригласит» Беларусь к воссоединению в ближайшем будущем», – пишет Frankfurter Rundschau.
В основном ограничились короткими сообщениями со словами Тихановской
Euronews в своем сообщении взяли слова «переворот» и попытка «убийства» в кавычки. Помимо Лукашенко слово было представлено Светлане Тихановской, которая осудила «провокацию российских и белорусских спецслужб, в которую были втянуты граждане Беларуси и США».
Примерно о том же пишет Washington Post, отмечая, что на фоне давления Запада Лукашенко сблизился с Россией.
Deutsche Welle обратила внимание: задержанный Александр Федута в прошлом работал пресс-секретарем Лукашенко, а затем ушел в оппозицию. О подготовке государственного переворота в Беларуси там пишут как о «якобы готовившемся».
После официальных сообщений процитировали советника Светланы Тихановской Франака Вячорку, который заявил:
«Велика вероятность того, что режим Лукашенко воспользуется этой провокацией для усиления репрессий, изоляции страны и заключения сделок, угрожающих национальным интересам Беларуси».
Politico также в своей публикации акцентировала внимание на том, что оппозиция назвала новость о заговоре против Лукашенко провокацией. Там напомнили, что во время акций протеста не менее четырех активистов были убиты, сотни избиты и унижены, а теперь около 1000 человек привлекаются к уголовной ответственности за участие в мирных демонстрациях.
Серьезного внимания к заявлению о подготовке «госпереворота» нет
В целом западные СМИ «сенсацию», рассказанную спецслужбами Беларуси и России, проигнорировали. В частности, это сделали ведущие английские газеты и телеканал CNN.
В большинстве случаев на судьбу Лукашенко обратили внимание из-за выступления Путина. Но в основном его лишь процитировали, не видя смысла отдельно останавливаться на озвученной теме. Например, так поступила New York Times.
Кстати, в сообщениях мировых СМИ не меньшее, если не большее внимание получила новость о возобновлении Соединенными Штатами санкций против 9 белорусских предприятий нефтехимии.
С учетом того, что во многих случаях в публикациях привели заявление Светланы Тихановской, можно сделать вывод, что сообщение о «госперевороте» не вызвало в западных СМИ доверия.
Так что в чем-то прав Путин, заявляя, что «никто этого как бы не замечает». Только вовсе не из-за того, что западным странам плевать на политический убийства – просто словам руководителей Беларуси и России не верят.
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