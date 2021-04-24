Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения, по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли!», – негодовал Путин.

Самые заметные публикации

«Вместо этого Путин поместил на доску другую фигуру. Белорусскому правителю Александру Лукашенко угрожают планы убийства. Переворот в Минске мог случиться в любой момент. Глава Кремля заявил, что Россия всегда готова отреагировать «быстро и жестко». Путин продемонстрировал, что это может значить, в 2014 году, когда он аннексировал Крым. Даже тогда почти никто ничего не подозревал. И поэтому никого не должно удивлять, если Путин «пригласит» Беларусь к воссоединению в ближайшем будущем», – пишет Frankfurter Rundschau.

В основном ограничились короткими сообщениями со словами Тихановской

«Велика вероятность того, что режим Лукашенко воспользуется этой провокацией для усиления репрессий, изоляции страны и заключения сделок, угрожающих национальным интересам Беларуси»

Серьезного внимания к заявлению о подготовке «госпереворота» нет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Западу плевать на жизнь Лукашенко? Реакция СМИ на «покушение» на него UDF изучил публикации западных СМИ.