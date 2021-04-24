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Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости

«Лукашенко все время пытается вытянуть из России деньги, – утверждает собеседник «Голоса Америки». – Он и в предыдущий свой визит (22 февраля) занимался тем же самым, взамен предлагая расширение сотрудничества в сфере военной безопасности, обещая вновь вернуться к рассмотрению дорожных карт. Ничего из этого не вышло. Вот новая попытка. Лукашенко очень хотелось получить авансы под интеграционный процесс. Он рассчитывал продолжить то, чем занимался последние 25 лет и благодаря чему получил из России миллиарды долларов».

«Кроме того Лукашенко, как всегда, пытался играть на противостоянии России и США, – добавил он. – Москва же с готовностью взяла на вооружение раскрытие заговора, в котором Лукашенко обвинил Вашингтон, использовала эту тему в своих целях, но не больше того. Тема заговора не стала центральной на переговорах. Во всяком, она не получила на них своего дальнейшего развития, что тоже наводит на определенные мысли...»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суздальцев: Лукашенко улетел из Москвы не солоно хлебавши Выпросить денег у Путина не получилось.