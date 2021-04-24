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Фото: ria.ru

Сентябрь: Путин спасает Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Февраль: Путин не дал денег Лукашенко

Фото: kremlin.ru

«В связи с нашей договорённостью когда-то в Сочи, когда встречались первый раз, мы договорились о том, что мы их («дородные карты») модернизируем, подновим, правительства наши займутся этим. Действительно, правительства очень многое сделали – и России, и Беларуси. Они обновили формат, и мне сегодня посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь «дорожных карт» – они сейчас уже, наверное, по-новому называются, ребрендинг провели, – над которыми наши правительства работают. Все остальные в принципе готовы к подписанию, поэтому план действий есть».

Фото: kremlin.ru

Апрель: Путин подставил Лукашенко

Фото: kremlin.ru

«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего».

«Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось – 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение, известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что скрывают и о чем шепчутся Лукашенко и Путин за закрытыми дверями? Встречу 14 сентября в Сочи в резиденции «Бочаров ручей» вполне можно назвать исторической.

С начала политического кризиса в Беларуси, который лишилстатуса легитимного руководителя страны, он трижды лично встретился с российским президентом.В сумме в дискуссиях за закрытыми дверями они провели около полусуток, но для СМИи Лукашенко практически ничего не поясняют.анализирует, чего руководитель Беларуси сумел добиться во время этих встреч, а чего нет.Их встречу 14 сентября в Сочи в резиденции «Бочаров ручей» вполне можно назвать исторической.После президентских выборов многие страны признали Лукашенко нелегитимным президентом, в Беларуси продолжались массовые протесты. Поэтому сам факт личной встречи с Путиным был для Лукашенко спасением: белорусской номенклатуре дали понять, что Россия его поддерживает.Более того, президент РФ заявил, что Москва предоставит Минску «в этот сложный момент» государственный кредит в $1,5 млрд. Правда, частично эта сумма была выделена для рефинансирования предыдущего долга, а последний транш белорусские власти не получили до сих пор.Поведение Лукашенко на этой встрече в Сочи стало поводом для многочисленных издевок. Руководитель Беларуси вел себя перед своим спасителем откровенно заискивающе: наклонялся к Путину и записывал его слова в блокнот.После встречи, которая продолжаласяпорядка четырех часов и которая не закончилась пресс-конференцией, СМИ и эксперты гадали: чем же Лукашенко пообещал руководителю России рассчитаться за его поддержку. Звучали две основные версии: углублением интеграции и проведением конституционной реформы.22 февраля текущего года Лукашенко вновь прилетел в Сочи – на этот раз в Красную Поляну.Незадолго до этого он объявил на Всебелорусском народном собрании, что проект новой конституции будет готов в течение года, а в начале 2022 по ней проведут референдум. Что наблюдатели посчитали началом выполнения обязательств перед Кремлем.На встрече с Путиным Лукашенко обнадежил российского коллегу насчет углубления интеграции:Однако результаты визита Лукашенко в Сочи наблюдатели признали неудачными. Дело в том, что «Коммерсантъ» опубликовал инсайд: руководитель Беларуси попросит кредит в $3 млрд. из остатка средств, выделявшихся на заем для строительства Белорусской АЭС. Но в Сочи при журналистах эта тема не поднималась.Спустя десять дней Лукашенко выступил с противоречивым заявлением на этот счет. С одной стороны, он заявил, что «никто не просил дополнительных кредитов». А с другой стороны отметил: «Единственное, сказал: если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды».Многим вторая встреча Путина и Лукашенко после начала политического кризиса в Беларуси запомнилась их неформальной обстановкой: политики покатались на лыжах и снегоходах. Лукашенко вновь заискивал перед коллегой, много улыбаясь.По российскому ТВ показали еще один показательный момент. Говоря о сыне Николае, Лукашенко обратился к Путину не та «ты», а на «вы»: «Вы, наверное, не догоните его».К третьей встрече с российский президентом руководитель Беларуси подошел лишь немного увереннее. До этого с ним пожелал лично пообщаться второй глава государства – президент Азербайджана.Разговор с Путиным за закрытыми дверями 22 апреля вновь длился почти четыре часа, но журналистам стало известно немногое. Показательно, что обе стороны промолчали о «покушении» на руководителя Беларуси.Что бросилось в глаза в начале встречи: Лукашенко подставили неожиданным вопросом, заданным двум руководителя стран об отношениях с президентом Украины. Главе Беларуси было некуда деваться, и он откровенно отказался от нейтралитета:Вновь Лукашенко пришлось говорить и об углублении интеграции. По его версии есть прогресс:Из сказанного можно сделать вывод, что за закрытыми дверями Путин давит на Лукашенко, требуя углубления интеграции, а тот пытается затянуть время. Как долго ему будет это еще удаваться – большой вопрос.